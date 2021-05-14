Коронавирус в Перми, последние новости на 14 мая 2021 года: число заболевших COVID-19 приближается к 56 тысячам

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Пермского края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным на утро 15 мая, число заболевших коронавирусом в Пермском крае достигло 55 820.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 97 жителей. Из них 15 человек проходят лечение в больницах, 82 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Коронавирус подтвердился еще у 8 детей. Скончались от коронавируса за сутки 8 пациентов.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие выявлены в 14 территориях Прикамья. Больше всего заболевших традиционно в Перми - 58 человек, на втором месте Чайковский, где коронавирусом заболели 11 местных жителей, в Большесносновском районе COVID-19 заболели 5 человек.

В Юсьвенском и Соликамском округах COVID-19 инфицированы по 3 человека. По два случая коронавируса выявлено в Чусовском и Сивинском округах.

По одному заболевшему зафиксировано – в Кунгуре, Пермском районе, Верещагинском, Осинском, Березовском и Ординском округах.