«Оторвана рука и сильно изуродовано лицо». Родственники погибшего 28-летнего пермяка не верят в его самоубийство

Сергею было всего 28 лет. Фото предоставлено сестрой молодого человека

В воскресенье, 9 мая, в 19.13 на 1416 км перегона Оверята — Курья нашли погибшим 28-летнего жителя Перми Сергея Ланцова. Правоохранители осмотрели место происшествия и начали расследование. Официально пока не установлено, ушел ли Сергей из жизни по собственному желанию или молодого человека могли убить. Но родные и близкие погибшего с уверенностью говорят, что их близкого убили. В разговоре с корреспондентом «КП» они рассказали о самом молодом человеке, о том, чем он занимался за два часа до смерти и предоставили весомые аргументы, которые говорят о криминальном следе в этой трагедии.

- Мы родились в Казахстане, - рассказывает сестра Сергея Вероника. - В 90-х переехали в Чусовой, а потом перебрались в Пермь. Сережа работал на станции Осенцы, где занимал две должности - дежурного и составителя поездов - и параллельно получал высшее образование в УрГУПС.

Сергей и Вероника жили вместе в одной из квартир в Мотовилихинском районе. Молодой человек был холост. За два часа до смерти вместе с сестрой они вышли на улицу. Сережа сказал, что поедет за брюками и заедет в банкомат. Ему нужно было снять деньги с дебетовой карты и положить на кредитку. Сел в машину, помахал сестре рукой и уехал. Вероника тогда еще и подумать не могла, что буквально через несколько часов увидит уже бездыханное тело родного брата.

Как дальше разворачивались события достоверно никто не знает. Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения из мест, где перемещался Сергей и восстанавливают картину произошедшего. Но у Вероники и друзей Сергея есть свои предположения.

- В 17.13 Сережа снял 50 тысяч в банкомате на улице Уинской, - вспоминает Вероника. - В 17.43 он позвонил и сказал, что поехал в магазин за брюками. А в 19.15 наступила его смерть. Деньги на кредитку он так и не положил. А когда его обнаружили, при нем их тоже не было! Думаю, что Сережа был кому-то должен. Договорился о встрече, вероятнее всего, на станции в Курье и поехал. Там он передал деньги и его избили, либо просто «отключили», дождались, пока проедет поезд и скинули его под последние вагоны, поэтому и машинист ничего не видел, и повреждения характерны не для прямого столкновения с составом - у него оторвана рука и сильно изуродовано лицо.

Еще одним подозрительным фактом, указывающим на то, что Сергей мог быть убит, является и то, что в кармане его брюк были ключи от машины и паспорт.

- Но вещи не вылетели из карманов штанов и никак не повредились, были целехонькие, - говорит Вероника. - И вообще он никогда не носил паспорт в кармане, всегда все документы лежали в барсетке. Машина была припаркована рядом с ж/д путями. Но никаких следов борьбы, крови, ни в ней, ни рядом с ней нет. Вероятнее всего, его погрузили туда, когда он был уже без сознания. В машине нашли ключи от квартиры, барсетку и сотовый. Последний изъяли следователи, вероятнее всего, там все вызови и сообщения стерты, но, может, что-то и найдут, посмотрят детализацию звонков. Сегодня меня вызывали в отдел, сказали, что причина смерти будет ясна после результатов экспертизы и проверки - это 30 дней. Только после этого меня ознакомят меня с материалами дела. Я рассказала свои предположения, мне ответили, что все может быть.

Машина Сергея. Фото предоставлено сестрой молодого человека

В Уральском Следственном управлении на транспорте сообщили, что сейчас устанавливает подвижной состав, который совершил наезд на мужчину. Опрашиваются сотрудники и локомотивные бригады проходящего поезда и проводятся другие мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Вероника рассказывает, что у Сергея и в мыслях не было покончить с собой. Летом он хотел купить себе горный велосипед, мечтал слетать за границу, да и вообще строил грандиозные планы на жизнь.

- Говорил, что получит диплом и поедет отдыхать, - вспоминает Вероника. - В июне он должен был сдавать госэкзамены. У него было очень много друзей и все в один голос говорят, что его убили.

Накануне Сергея похоронили. Прощание проходило в двух городах - Чусовом и Перми. Сейчас Вероника ищет свидетелей. Девушке нужны камеры с регистраторов или показания очевидцев, кто видел машину или самого Сергея 9 мая в промежуток с 17.00 до 19.00. Всем, кто может предоставить хоть какую-то информацию, Вероника просит писать ей на страницу в социальной сети.

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