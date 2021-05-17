В ЖК «Белые росы» от «СтройПанельКомплект» введен в эксплуатацию дом по улице Весенняя, 38 и стартовали продажи в последнем доме ЖК

Фото: «СтройПанельКомплект»

Застройщик «СтройПанельКомплект» удерживает активный темп по строительству и вводу объектов, взятый в 2021 году. В ЖК «Белые росы» к новоселью готовится 139 семей. Традиционно квартиры во всех комплексах СПК сдаются с полной отделкой, выполненной в светлых бежевых тонах. Квартиры готовы к проживанию и большая часть новоселов заселяется сразу после получения ключей.

Также застройщик начал продажи в последнем доме комплекса – второй корпус по ул. Весенняя, 38. В доме представлены квартиры от компактных 33,80 м2 до квартир для больших семей - 81,81 м2.На этом этапе застройки предусмотрено также строительство торгового центра.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Районы комплексной застройки «СтройПанельКомплект» отличаются функциональной организацией пространства. В проектах предусмотрены остановочные пункты, помещения под бытовую инфраструктуру (магазины, салоны, аптеки). Внтуридворовое пространство комплекса насыщено разнообразными зонами для прогулок и активного отдыха. Помимо игровых площадок для разных возрастов во дворах есть баскетбольные площадки, а во дворе дома по ул. Весенней, 38 размещена work-outплощадка. В шаговой доступности от жилых кварталов расположены школа и детский сад. Две остановки общественного транспорта организованы застройщиком рядом жилыми кварталами.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Все необходимое расположено в шаговой доступности. Отдел продаж СПК расположен на территории комплекса, по ул. Весенняя, 20.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Срок сдачи ул. Весенняя, 38 корпус 2 - 4 кв. 2022г. Застройщик: ООО "СЗ "ФинПроект"