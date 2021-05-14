Так выглядит гадюка. Фото: Иван ОЛЕКСЮК

Такое впечатление, что с приходом жары змеи решили атаковать горожан и дачников. В соцсетях одно за другим появляются сообщения: в Кунгуре гадюка выползла на тротуар, в Березниках в центре города заметили ползущего гада. В сводках происшествий также сообщают о нападении змей: тут уж укусил женщину, там гадюка ужалила собаку в морду.

В Перми пресмыкающихся видели на улице Макаренко, в пригороде – в поселке Кондратово. Встревожены дачники Пермского, Чусовского и других районов.

Что происходит? В Прикамье разразился змеиный бум? Как уберечься? И что делать, если атаки избежать не удалось?

В Пермском классическом университете пока не могут сказать, больше или меньше стало в Прикамье змей – подсчетом их численности ученые собираются заниматься этим летом.

- Но в любом случае нет поводов для того, чтобы паниковать, - успокаивает заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. – Сейчас змеи заметны, потому что для них нет укрытий в виде высокой травы. Обычно они прячутся и стараются избегать встречи с человеком. Того же ужа нужно сильно растревожить, например, взять на руки, чтобы он укусил.

Опасны ли нападения змей?

- Ужи - черные змеи с желтой отметиной на головке - могут укусить, но они абсолютно безвредны, - объясняет Михаил Бакланов. - Укус гадюк, самых ядовитых змей, которые у нас водятся, также в абсолютном большинстве случаев не смертелен ни для собак, ни для человека, поскольку их яд рассчитан на мелких грызунов - на мышей. Укушенному ребенку или взрослому, также домашнему питомцу, как правило, не требуется никакой антидот. Некоторые переносят укус вообще без всяких последствий, у кого-то наблюдается повышение температуры. Могут проявиться аллергические реакции, например, опухнет место укуса или лицо. Если не удастся снять аллергию доступными лекарствами, тогда стоит вызвать «скорую».

Как уменьшить шанс встретиться с пресмыкающимся на дачном участке?

- Стоит выкашивать высокую траву, а также постараться избавиться от мышей, которыми питаются гадюки, и от лягушек - любимой пищи ужей, - советует Михаил Бакланов.

По словам зоолога, сейчас наступить на змею ночью маловероятно.

- Ночи еще недостаточно теплые для хладнокровных змей, - говорит он. – А вот летом они будут вести сумеречный образ жизни: по вечерам будут начинать охотиться, а утром станут выползать на солнечные места, чтобы погреться.