Выставка пейджеров и селфи в ретроавтомобиле: Как в Прикамье пройдет «Ночь музеев»

В Пермской галерее посетителям расскажут, как реставрируют иконы и деревянную скульптуру. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Прикамья приглашают поучаствовать во всероссийской акции «Ночь музеев». Погода будет благоприятствовать приятному и полезному времяпрепровождению.

В Перми свои программы предлагают 11 музейных экспозиций. Основные события при этом пройдут вблизи набережной Камы. Какие музеи и галереи посетить? Сначала перечислим, а потом составим наш примерный маршрут. А вы - можете выбрать свой, воспользовавшись порталом www.permartnight.ru/nochmuzeev/.

Всего в акции в Перми примут участие: музей истории Пермского университета, Пермский институт железнодорожного транспорта, музей пермских древностей, Дом Мешкова, Исторический парк «Россия - моя история», еврейский общинный центр, Пермская художественная галерея, ассоциация частных музеев Прикамья, автомобильный музей «Ретро-Гараж», Центр городской культуры и государственный архив Пермского края.

НОСТАЛЬГИЯ ПО МОБИЛЬНИКАМ

В Доме Мешкова можно будет посмотреть выставку «Твое первое средство связи». Думаем, многих оставят неравнодушными и вызовут ностальгические воспоминания экспонаты: мобильные телефоны и пейджеры, которыми пользовались пермяки в 1990-х - начале 2000-х годов.

С 21.00 до 23.00 здесь же можно будет послушать концерт кавер-группы «LACKYS» (Пермь). Прозвучат «космические песни» советских композиторов и другие.

Дом Мешкова/Пермский краеведческий музей

ул. Монастырская, 11.

15 мая с 19.00 до 23.00 (6+)

Билеты: для взрослых - 150 рублей, для детей 7 - 14 лет - 100 рублей, детей до 7 лет будут пускать бесплатно.

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ

В Историческом парке «Россия - моя история» организаторы обещают посетителям музейного парка возле Речного вокзала много сюрпризов, в том числе и беспроигрышную лотерею.

В 18.00 здесь начнется концертная программа «Город на Каме», будут выступать эстрадные и фольклорные коллективы. В 19.00 посетителей пригласят на виртуальную экскурсию по Егошихинскому медеплавильному заводу, с которого начиналась Пермь.

В 20.00 начнется космическая экскурсия-игра, посвященная вкладу Перми в освоение космоса.

В беспроигрышной лотерее принять участие смогут все посетители экспозиций, купившие билет с 12 по 15 мая.

Исторический парк «Россия - моя история»

ул. Монастырская, 2

15 мая, с 18.00 до 22.00 (6+)

Билеты: для взрослых - 150 рублей, для детей 7 - 14 лет - 100 рублей, детей до 7 лет будут пускать бесплатно.

ВСТРЕЧА С МОСКОВСКИМИ ХУДОЖНИЦАМИ И РЕСТАВРАТОРАМИ

В Пермской галерее в «Ночь музеев» откроются сразу две новые выставки.

Пермская деревянная скульптура является жемчужиной галереи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экспозиция «Неземная красота» будет адресована детям. Помимо подлинных произведений иконописи и церковной скульптуры XVII - XIX веков из коллекции Пермской галереи, на выставке будут представлены интерактивные стенды и пособия, демонстрирующие процесс создания и реставрации икон и деревянной скульптуры.

Выставка «Династия» представит произведения шести художников трех поколений, принадлежавших к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Встречи и экскурсии по новым выставкам:

в 18.30 можно будет прийти на встречу с двумя представительницами династии -художниками Марией Арендт и Натальей Арендт;

в 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 будут начинаться экскурсия для детей по выставке «Неземная красота».

Пермская государственная художественная галерея

Комсомольский пр., 4

15 мая, с 18.30 до 22.00 (6+).

Билеты: для взрослых - 150 рублей, для пенсионеров и студентов - 100 рублей, детей до 18 лет будут пускать бесплатно.

СОБЕРИ СВОЕГО ДИНОЗАВРА

Собрать макет динозавра из распечатанных на 3-D принтере составных частей, создать отпечатки на древних камнях своими руками, нарисовать пещерное граффити - все это можно будет в ходе мастер-классов и мини-лекций в Музее пермских древностей.

В Музее пермских древностей дети любят гладить симпатичного мамонтенка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музей пермских древностей

ул. Сибирская, 15

15 мая, с 18.00 до 22.30 (6+)

Билеты: для взрослых - 150 рублей, для детей 7 - 14 лет - 100 рублей, детей до 7 лет будут пускать бесплатно.

ДЕЛАЕМ ЯПОНСКУЮ КУКОЛКУ СЧАСТЬЯ

В Пермском музее кукол также можно будет изготовить много интересного при помощи опытных кукольных дел мастеров. Например, японскую куколку счастья, которую японцы обычно делают весной во время цветения сакуры. А можно изготовить и украсить куколку Ангела, на основе конструкции народной игрушки.

Пермский музей кукол

ул. Пермская, 82а

15 мая, с 18.00 до 24.00 (6+)

Билеты: для взрослых - 200 рублей, для пенсионеров и детей - 100 рублей, детей до 6 лет будут пускать бесплатно. За участие в мастер-классе придется доплатить 200 рублей.

ПОСТРЕЛЯТЬ ИЗ ТАНКА ШАРИКАМИ

Немало интересного ждет посетителей Пермского автомобильного музея «Ретро Гараж». Например, в 15.00 тут откроется выставка, посвященная 95-летию пермского автобуса. В 16.00 организаторы обещают продемонстрировать макет легкого танка времен Великой Отечественной войны.

Отреставрированные старинные автомобили выглядят нарядно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Запустим танк и постреляем из него шариками с краской! - говорят они. - Желающим можно будет залезть в макет танка Т-26. Гости музея смогут также посидеть за рулем ретроавтомобиля и сделать на память снимки у профессионального фотографа.

Пермский автомобильный музей «Ретро Гараж»

ул. Дружбы, 34 (вход со стороны Крупской)

15 мая, с 12.00 до 00.00 (6+)

Билеты: для взрослых - 300 рублей, для детей до 14 лет - 200 рублей.