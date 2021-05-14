Прогноз погоды на выходные: В Пермский край придет экстремальная жара

Май 2021 в Пермском крае может стать самым жарким в истории наблюдений. Фото: архив "КП"

На всей территории Пермского края установилась тридцатиградусная жара. В Перми температура воздуха приближалась к рекордным значениям, 13 марта +29.1, но все же не побила его.

- Это всего на 1,4° ниже исторического рекорда для первой половины мая, установленного ровно два года назад 13 мая 2019 года (+30,5°), - говорят специалисты ГИС Центра Пермского государственного национального исследовательского университета. - Сейчас среднесуточная температура воздуха превышает норму примерно на 10°, по северу края на 12°.

По информации синоптиков, сегодня 14 мая отметка +30° может быть преодолена и в Перми, и в южных районах края. Ночь будет достаточно прохладной +10…+15° и безветренной, днем небольшая облачность и юго-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ожидается +27…+30°.

- При этом на северо-западе края уже есть вероятность гроз, - уточняют синоптики. Однако из-за сухости воздуха осадки могут не достигать земли, возможны пожароопасные «сухие» грозы.

В субботу 15 мая станет теплее, температура воздуха достигнет июльских значений +12…+17°. Днем на севере края будет немного прохладнее, (+25…+27°), есть вероятность локальных гроз. По югу территории без осадков и сильная жара до +31°, в Перми до +29°.

Пик волны тепла ожидается в воскресенье 16 мая. В этот день в южной части края ожидается суховей – юго-западный ветер с порывами до 12 м/с при относительной влажности воздуха около 20% и температуре воздуха +30…+32°. Температурный рекорд второй декады мая в этот день вероятно будет перекрыт в Перми, так как ночь на воскресенье также будет очень теплой (+13…+18°), среднесуточная температура окажется выше нормы на 13-15°. Последний раз такая аномалия наблюдалась 12 мая 2019 года, но в этот раз она может быть еще больше. Из-за жары и ветра резко возрастет пожароопасность в лесах.

По предварительному прогнозу начало следующей недели будет теплым, 17-19 мая ожидается еще один вынос тропического воздуха на Урал средняя температура за ближайшие 7 дней ожидается выше нормы на 10-11°, а май 2021 года в целом может стать самым жарким в истории наблюдений, сообщают специалисты ГИС центра.