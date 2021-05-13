Пятиклассника из Прикамья, который спас двух близняшек, наградили медалью «Доблесть и отвага»

Фото с награждения: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

- У меня в тот день уроки закончились, и я катался на велике, - вспоминает маленький герой события того ноябрьского дня. - Я увидел, как две девочки подходят к пруду и выходят на лед.

Парнишка крикнул: «Вы куда, стойте, провалитесь», и сразу после этого одна девочка ушла под лед по плечи, а вторая подошла к ней и тоже провалилась, но по колено.

Пока первая школьница хваталась за кромку льда, пятиклассник бросил велосипед и побежал к девчонкам. Под ним тоже трещал лед, поэтому он лег, дополз до них и сначала вытащил первую девочку за руку, а потом вторую за портфель. Девочки-близняшки были в шоке, они убежали домой, не сказав своему спасителю ни слова.

За совершение геройского поступка пятиклассника Вячеслава Ширинкина наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Приказ о награждении подписал Председатель Следственного комитета России, а 13 мая ученику школы в поселке Юго-Камский вручил награду руководитель следственного управления Сергей Сарапульцев.

- Награждение состоялось во время проведения смотра строя и песни, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В присутствии педагогов и школьников Сергей Сарапульцев вручил Вячеславу ценный подарок и книгу, отметив значимость его поступка. В условиях, сопряженных с риском для жизни, школьник проявил не только смелость, но и самоотверженность при спасении детей. Благодаря решительным действиям Вячеслава Ширинкина удалось избежать жертв.

Вячеславу вручили медаль, ценный подарок и книгу. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Руководитель краевого следственного управления сердечно поблагодарил Анну Валентиновну - маму Вячеслава за достойное воспитание сына и пожелал всем школьникам успехов в учебе, достижения поставленных целей в жизни, здоровья и удачи.

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