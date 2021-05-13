Что искали французы в прикамской тайге

Сотрудники заповедника во всем помогали французским кинодокументалистам. Фото: Вишерский заповедник.

Скоро французские и германские телезрители будут любоваться красотами Вишерского заповедника.

Съёмочная группа из Франции по заказу Франко-немецкого телевизионного канала ARTE снимала этой весной эпизод фильма о глобальной климаторегулирующей роли естественных лесов. Вещание этого канала идет почти по всей территории Европы, в том числе, через спутник на немецком и французском языках.

Участники съемочной группы были заворожены красотой прикамской тайги.Фото: Вишерский заповедник.

Первую часть фильма телевизионщики снимали в бассейне Амазонки, которая благодаря своим девственным джунглям считается «легкими планеты». Но точно такие же необозримые леса раскинулись и на территории нашей станы, и один из самых больших лесных массивов – именно у нас, он тянется с севера Пермского края на территорию Республики Коми. Ему и будет посвящена вторая часть киноленты.

- Основная цель фильма - показать значимость последних оставшихся лесов планеты в климаторегулировании, поддержании гидрологического режима, - говорит биолог Российской академии наук Алексей Алейников. - В Европе таких лесов уже не осталось и все внимание мировых ученых приковано к тем странам, где они сохранились. На европейской территории Росссии один из самых крупнейших массивов расположен на западном склоне Урала, он начинается от республики Коми и заканчивается в Пермском крае, в Вишерском заповеднике. Этот заповедник уникален. Это действительно жемчужина Пермского края. Основная ценность первичных лесов - в их устойчивости, деревья в них растут на протяжении нескольких столетий без каких либо воздействий. Они устойчивы к пожарам, к вредителям. Там никогда не будет массовой гибели деревьев.Участниками съемочной группы стали сотрудники заповедника "Вишерский", биологи РАН и киношники французской компании ZED, которые вели съемки.

Съемочной группе предоставили транспорт повышенной проходимости.Фото: Вишерский заповедник.

Французы были поражены красотой лесов и гор, они признались, что никогда не видели такие старые леса, даже в России, хотя и побывали в нескольких точках в Сибири.

Первый день съёмок прошел на горе Полюд, затем на транспорте заповедника экспедиция отправилась до поселка Вёлс. У визит-центра заповедника «Вишерский» группу ожидал "Хивус-10", катер на воздушной подушке. И по Вишере все направились к урочищу "71 квартал".

Вот такой он, катер на воздушной подушке. Фото: Вишерский заповедник.

На кордоне Лыпья ученые и французские документалисты встретились с легендарными инспекторами заповедника «Вишерский» Алевтиной и Сергеем Смирновыми.

Затем были многочисленные съемки заповедной красоты. Из-за весенних погодных условий съёмочной группе не всегда удавалось успешно дойти до нужной им точки съёмки. Были и погружения в снег, и трудности с переноской техники по рыхлому весеннему снегу в таёжных условия. Но сотрудники заповедника «Вишерский» создавали все необходимые условия для того, чтобы съемочная группа добилась нужных им кадров.

Съемки на Лыпье. Фото: Вишерский заповедник.

Обратная дорога на базу заповедника в Красновишерске заняла около пяти часов. Там гости с удовольствием сходили в «Музей природы» и в зимний сад заповедника. Много снимали для своих личных архивов. И вечером отправились в аэропорт.

Французские кинодокументалисты с сожалением покидали Прикамье. Фото: Вишерский заповедник.

На прощанье директор и оператор съемочной группы Жан Лейнауд восторженно заверил, что никогда не забудет необыкновенные красоты Вишерского заповедника и с грустью добавил: «Мне не хватило еще одного дня! Ещё бы чуть-чуть поснимать».