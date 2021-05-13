На скамье подсудимых оказались завпроизводством Юлия Лядова и повар Наталья Хамидуллина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми суд признал виновными в нарушении санитарных норм завпроизводством ИП Козофат Юлию Лядову и повара Наталью Хамидуллину и приговорил их к 1,6 годам и двум годам ограничения свободы соответственно. Они не смогут выезжать из города и должны будут раз месяц отмечаться в полиции. Суд также частично удовлетворил иск родителей умершего 11-летнего мальчика к ИП Козофат и ООО "Корпорация питания". Эти предприятия должны будут выплатить маме мальчика 3 миллиона 600 тысяч рублей, а отцу - 3 миллиона 500 тысяч. Остальным виновные выплатят от 30 до 70 тысяч рублей.

Кое-кто из пострадавших пришел послушать приговор. Всего в результате массового отравления пострадали 50 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, в ноябре 2019 года в Перми произошла настоящая трагедия – пятьдесят человек стали жертвами массового отравления. У них диагностировали сальмонеллез. Тридцать человек срочно увезли в больницы. Среди отравившихся были и трое детей. Один из них – 11-летний школьник - умер от отравления. Родителям пришлось похоронить своего единственного сына.

Как рассказывала мама мальчика, ее сын поел в буфете «O-fit» спорткомплекса «Олимпия». Ребенок почувствовал себя плохо, и родители экстренно вызвали «скорую помощь», но усилия медиков реанимировать его оказались тщетными. Позже в Роспотребнадзор в ходе эпидрасследования выяснили, что все отравившиеся ели в пермских заведениях – в кафе «Овсянка» и буфете «O-fit», в который еду доставляли из той же «Овсянки».

Тем, кто долго лежал в больницах, предприятия выплатят от 30 до 70 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сначала уголовное дело по поводу массового отравления возбудили против владелицы «Овсянки» - ИП Анна Козофат. Но потом предпринимательница стала проходить по делу свидетелем. А обвинение предъявили заведующей производством ИП Козофат Юлии Лядовой и повару Наталье Хамидуллиной, которые и оказались в итоге на скамье подсудимых.

Наталью Хамидуллину обвинили в том, что она приготовила фаршированную мясом картофельную запеканку с нарушением технологических норм, и в итоге она получилась недопеченной. Она должны была запекать ее при температуре выше 260 градусов в течение не менее 25 минут, а запекала при температуре 180 градусов 20 минут, что установил Роспотребнадзор. Завпроизводством Юлия Лядова должна была проконтролировать процесс приготовления, но не сделала этого. Также она не попробовала готовую продукцию на вкус.

Смертельная запеканка

Больше двух часов зачитывал приговор в Ленинском суде Перми судья Олег Порошин. Он перечислял истории всех отравившихся. Они были как под копирку: поели запеканки в кафе, почувствовали себя плохо, с высокой температурой, а некоторые и без сознания попали в инфекционную больницу. Затем долго лечились.

Эксперты из Роспотребнадзора определили: основным источником отравления стала фаршированная мясом картофельная запеканка. Даже по внешнему виду можно было понять, что с ней что-то не так.

Завпроизводством должна была оценить запеканку на вкус, но не сделала этого. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Запеканка была бледная, не подрумяненная, она разваливалась на куски, мясо имело неприятный кислый привкус, - зачитывал результаты экспертизы судья. – Заведующая производством должна была произвести органолептическую пробу, но не сделала этого.

Повар нарушила температурный режим при приготовлении пищи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По технологии, запеканку с мясной начинкой внутри нужно было запекать не меньше получаса при температуре не ниже 250 градусов. Как установили эксперты и подтвердила сама повар Наталья Хамидуллина, в тот раз ее готовили 25 минут при температуре 180 градусов.

- Я всегда так делала, и никто не травился, - заявила на суде повар.

- Эта отговорка не принимается, - возразил ей судья. – Представители Роспотребнадзора объясняли, что раньше отравлений не было, потому что начинка не была заражена бактериями, а при правильном соблюдении температурного режима сальмонеллы погибли бы.

7 миллионов компенсации

В итоге судья признал виновными и повара, и заведующую производством и приговорил обеих к ограничению свободы. Наталью Хамидуллину – на два года, Юлию Лядову – на полтора. Все это время они не имеют права выезжать из города и обязаны раз в месяц отмечаться в полиции. Повар также не сможет в течение двух лет работать в общепите.

Суд частично удовлетворил иски родителей погибшего мальчика к собственникам кафе «Оvсянка» и буфета «O-Fit». Ими владели ИП Козофат и ООО «Корпорация питания», которые учредили бывшие гражданские супруги Анна Козофат и Артем Хайдаров. Теперь эти два малых предприятия совместно должны будут выплатить матери погибшего школьника 3 миллиона 600 тысяч рублей, отцу – 3 миллиона 500 тысяч.

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