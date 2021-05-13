Зима была непростой, но дорожники справились

В этом году ООО «ДСК «Карьер» попробовало применить на дорогах повышенную концентрацию соли.

Напомним, что ООО «Дорожная строительная компания «Карьер» является генеральным подрядчиком по содержанию на участке трассы Р-176 «Вятка» в пределах Республики Коми. На содержании у предприятия находится 284-километровый участок, который подлежит круглогодичному содержанию и ремонту.

Резкие перепады

Как рассказал прораб по содержанию ООО «ДСК «Карьер» Андрей Ушаков, в течение зимы участок трассы удавалось поддерживать в надлежащем виде. Также дорожники зафиксировали снижение количества ДТП. Те, что происходили, в основном были связаны с нарушением ПДД автомобилистами, а не с состоянием автодороги.

Слова Андрея Ушакова подтверждает начальник производственно-экономического отдела ООО «ДСК «Карьер» Галина Старцева. Техника была наготове, противогололедных материалов тоже хватило. Хлопот дорожникам добавили разве что перепады температуры. В течение всего двух-трех дней амплитуда «температурных качелей» могла достигать 15 градусов!

-

- Сначала сильный мороз, потом вдруг резкое потепление - в таких условиях мы работаем. Уже давно привыкли к этому, но этой зимой этих перепадов было больше, чем обычно, - рассказывает Галина Старцева. - Но и это не помешало идти по графику.

В этом году ООО «ДСК «Карьер» попробовало применить на дорогах повышенную концентрацию соли. Это было нужно, чтобы предотвратить возникновение наката.

- Дело опять-таки в экстремальных погодных условиях. Повышение концентрации соли (в допустимых государственным контрактом рамках) позволяло сохранять дорожное покрытие в чистоте, несмотря на непрекращающиеся снегопады, - объясняет Галина Старцева. - Эффект, безусловно, был. Но кратковременный. Мы отлично понимаем, что будущее за современными технологиями, в том числе жидкими противогололедными реагентами. Мы рассматриваем вопрос об их применении.

Особенный регион

По словам представителей ООО «ДСК «Карьер», на устранение последствий снегопада дается дорожникам пять часов с момента его окончания. Таковы нормативы. Действовать надо очень точно и быстро. Иначе не избежать коллапса.

- Вы только представьте ситуацию, когда снег беспрерывно идет в пятницу или в воскресенье, а дороги особенно загружены и интенсивность движения увеличена... В таких случаях от профессионализма дорожников зависит очень многое! И этой зимой подобных испытаний в нашей работе было немало, - говорит Галина Старцева.

К разговору подключается заместитель директора ООО «ДСК «Карьер» Анатолий Кувшинов. И напоминает, что наш регион - особенный. Ни средняя полоса, ни юг - нигде нет таких климатических особенностей, как в Коми. Зимой в наших краях может наступить оттепель, а в июне - пойти снег.

Заместитель директора ООО «ДСК «Карьер» Анатолий Кувшинов

- Распределение осадков даже на одном участке дороги часто бывает разным. Взять хотя бы наш участок, который начинается от Сыктывкара и проходит до границы с Кировской областью. Погодные условия могут быть диаметрально противоположными! Мы должны быть готовы к этому на 100 процентов, - отмечает Анатолий Кувшинов. - И это только климат. А ведь есть еще один нюанс: Коми - лесная республика. Каждый год наши дороги проходят испытание на прочность тысячами лесовозов и многотонных грузовиков, перевозящих промышленные товары, продукты. Начальник Управления Виталий Голиков . на постоянной основе и регулярно объезжает всю трассу входящую в оперативное управление

Готовься к зиме летом

Сейчас специалисты ООО «ДСК «Карьер» приводят свой участок трассы в порядок после зимы. Удаляют с обочин снежные валы. Восстанавливают сигнальные столбики. Выравнивают профили дороги, где это необходимо. В общем, работа спорится. Но уже в июле, в самый разгар лета, предприятие снова начнет готовиться к зимнему сезону.

- По правилам, уже в июле мы должны начать заготовку противогололедных материалов. Почему так рано? Потому что существует входной контроль, который занимает прилично времени. Например, тот же песок необходимо проверить на влажность и зернистость. Так, в начале осени у нас должно быть заготовлено 80% материалов от всей годовой потребности, - раскрывает детали Галина Старцева. - Вся эта работа очень четко регламентируется и отслеживается со стороны ФКУ Упрдор «Прикамье» и лично начальника Управления Виталия Сергеевича Голикова. Кроме того, вопрос качества всегда ставит во главу угла наш директор Михаил Долгов.

Но это не значит, что до июля дорожники будет сидеть сложа руки. Исправление дефектов, возникших зимой. Или ямочный ремонт. Важных дел очень много!

- Кроме того, именно нам приходится убирать мусор с остановок и полос отвода. На первый взгляд - ерунда. Но на самом деле это колоссальная работа! «КамАз» за «КамАзом» мусор вывозим, который дачники вывозят и сваливаю на федеральную дорогу - подчеркивают в ООО ДСК «Карьер».

«Программа перевооружения»

В то же время предприятие готовится к выполнению капитального ремонта на дороге Р-176 Вятка Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар (764-772 км, Республика Коми, I этап - 764-769,62 км). Контракт на его выполнение был заключен на днях, 13 апреля.

Кроме того, в ближайшие годы у ООО «ДСК» «Карьер» могут появиться еще несколько обслуживаемых дорог (участок дороги на Котлас со стороны села Куратово и участок дороги Койгородок- Кажым - Кудымкар). Компания планирует участвовать в аукционах на содержание и ремонт данных участков.

Семнадцать комбинированных дорожных машин, пять погрузчиков, четыре грейдера... Уникальная для нашего региона дорожно-испытательная лаборатория, оснащенная самым современный оборудованием и свои асфальтобетонные заводы, которые уже полностью готовы к запуску после зимы. Все это уже есть в распоряжении предприятия. Спрашиваем, хватит ли у ООО «ДСК «Карьер» производственных мощностей для того, чтобы взять на себя новую работу.

- Однозначно, - выражает уверенность генеральный директор ООО «Дорожная строительная компания «Карьер» Михаил Долгов. - Чтобы справиться со всеми текущими и новыми задачами, хватит даже той техники, что у нас уже есть.

При этом компания разработала «программу перевооружения». Нужно идти в ногу со временем: автопарк ежегодно требует обновления.

- И он обязательно будет обновлен, - резюмирует Михаил Долгов.

Знай наших!

В ООО «ДСК «Карьер» работают более двухсот человек. При этом четыре специалиста включены в реестр Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Михаил Долгов, генеральный директор ООО «ДСК «Карьер»

Наталья Чистюхина, прораб ООО «ДСК «Карьер»

Андрей Ушаков, прораб по содержанию ООО «ДСК «Карьер»

Василий Коломенский, инженер ООО «ДСК «Карьер»

На заметку

В ООО ДСК Карьер также рассказали, что одно из требований начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Виталия Голикова - это применение в работе современных технологий. Так, компания уже в совершенстве освоила метод холодной регенерации, когда старый асфальт перемалывается с помощью специального оборудования и используется повторно, но уже с улучшенными характеристиками и с добавлением других строительных материалов, в том числе щебня и цемента.

Директор ФКУ Упрдор «Прикамье» Михаил Долгов.

Также ООО «ДСК «Карьер» использует пропиточный состав «Дорсан». Он позволяет восстановить гидроизоляционные свойства дорожного покрытия и повысить его прочность.

Еще одно ноу-хау - «Сларри сил», тонкослойная поверхностная обработка дорожного покрытия для предотвращения его износа.

Кстати

В управлении ООО «ДСК «Карьер» не только участок на трассе Р-176 «Вятка», но и 4-километровый участок в Нарьян-Маре. Его протяженность относительно небольшая, однако работы там не меньше: все-таки эта дорога находится за полярным кругом.

А в это время

Ранее начальник ФКУ Упрдор «Прикамье» Виталий Голиков выступил с инициативой создания въездных групп на пересечении границ с областью или республикой - сооружений и образов, которые бы представляли уникальное лицо региона. Первым в реализации идеи выступило предприятие ООО «ДСК «Карьер»: компания подключила к работе талантливого художника и скульптора по дереву Юрия Чекарина.