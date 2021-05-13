«Объединение Коми-Пермяцкого округа с Пермской областью было ошибкой», - считает член партии «Новые люди»

Сардана Авксентьева: Субъекты - это не только территория, это люди, которые там живут.

Накануне майских праздников прозвучало громкое заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что стране не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними. После этого многие, в очередной раз, заговорили о возможности соединить Пермский край со Свердловской областью или с Удмуртией.

Субъекты не измеряются в квадратных километрах

Конечно, подобные идеи озвучивались не раз. Но, пожалуй, впервые на столь высоком уровне.

Причем, пермяки об укрупнении знают не понаслышке. В 2005 году именно Прикамье стало пионером в деле объединения субъектов федерации. Тогда соединили два региона – Пермскую область и Коми-Пермяцкий округ – в единый Пермский край.

Большой ошибкой назвала это объединение Сардана Авксентьева, бывший мэр Якутска. Став первой женщиной-мэром в истории города, Сардана прогремела на всю страну, отказавшись от проведения дорогих корпоративов, отменив ряд «откатных» госзакупок и распродав автопарк дорогих внедорожников, принадлежавших мэрии Якутска. Уйдя в отставку, Сардана Авксентьева собралась участвовать в выборах в Госдуму от партии «Новые люди», членом которой она является. Вчера, выступая в прямом эфире телеканала «Дождь», она высказала свое мнение об инициативе вице-премьера.

- Субъекты - это не только территория, это не только то, что измеряется в квадратных километрах, прежде всего, это люди, которые там живут, - рассказала Сардана Авксентьева. - Я проанализировала, где были удачные примеры слияния территорий, а где неудачные. И, считаю, что решение об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого округа было ошибочным.

А где же алмазы?

Сардана напомнила, что в начале XXI века, когда зашла речь об объединении, коми-пермяки активно выступили против этой инициативы, и только вмешательство Сергея Миронова, в те годы – спикера Совета Федерации, и Сергея Кириенко, приволжского полпреда в то время, заставили руководителя Коми-Пермяцкого округа Геннадия Савельева поставить свою подпись под обращением об объединении регионов.

Инициаторы объединения заявляли, что образование нового субъекта позволит преодолеть экономическую отсталость Коми-Пермяцкого округа. Но впоследствии общественные объединения округа не раз выступали с заявлениями, что территория лишь пострадала от вхождения в Пермский край.

В частности, в «Меморандуме образования нового субъекта РФ» обещалось, что благодаря укрупнению в Кудымкаре будет восстановлен местный аэропорт. Но в результате аэропорт вообще прекратил свое существовании, и сейчас им не могут пользоваться даже санитарная и пожарная авиация.

- Но и Пермская область, прежде входившая в десятку самых сильных регионов-доноров страны, в качестве Пермского края стала дотационной территорией, - заметила Сардана Авксентьева. - И это при том, что в Прикамье шла добыча алмазов, хрома, калийных солей, разрабатывались около 200 месторождений нефти и газа…

Именно поэтому член партии «Новые люди» считает, что к укрупнению регионов нужно подходить очень осторожно. Особенно непросто может прийтись в этом случае малому и среднему бизнесу.

Объединение может стать фатальным

- Сейчас начинаются разговоры о слиянии Пермского края и Свердловской области, - сказала Сардана Авксентьева. – Если крупному бизнесу, ориентированному на экспорт, на международные рынки, без разницы, в составе какого субъекта федерации он находится, то для малых и средних предприятий подобное объединение может стать фатальным.

Логика подобных рассуждений объяснима. Интересы прикамских предприятий направлены на менее развитые и богатые регионы - Удмуртию и Кировскую область. И если объединение с Удмуртией пермякам было бы выгодно, то вхождение в Свердловскую область может повлечь за собой выдавливание с рынка и поглощение пермских компаний екатеринбуржцами. В результате этого слияния слабый станет еще слабее, а сильный – еще сильнее.

- Не нужно рисковать, особенно сейчас, - считает член партии «Новые люди». - Нужно менять подходы к управлению территориями. Нужно создавать условия для развития бизнеса. Потому что у нас настолько большая страна, и настолько разные субъекты, что нельзя подходить ко всем с единой меркой. Не понимая истории региона, не зная его особенностей, нельзя принимать судьбоносные решения, касающиеся жизней людей, в нем проживающих.