«Мечтала стать педагогом». В Пермском крае нашли погибшей 18-летнюю девушку

Анастасия. Фото: личная страница девушки ВКонтакте

В Чусовом нашли погибшей 18-летнюю Анастасию. Ее друзья рассказали, что в ночь на 8 мая она совершила суицид.

- Мы до сих пор не знаем, почему она так поступила, - рассказывает знакомая Насти. - Буквально месяц назад она писала в социальных сетях, что летом со своим молодым человеком они поедут куда-то отдыхать. Она была умной, доброй и отзывчивой. Мечтала стать педагогом. 24 мая ей могло исполниться 19 лет.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "КП" произошедшее. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.

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