В ближайшее время без горячей воды останутся 135 многоквартирных домов и 24 социальных объекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения горячей воды в домах Перми летом 2021 года. Включенные водонагреватели, тазики, ведра ковшики – все это атрибуты пермской весны и лета. Специалисты «Пермских тепловых сетей» приступают к плановым работам - гидравлическим испытаниям теплосетей, иначе говоря, опрессовкам. Это значит, что в городе началось отключение домов от горячего водоснабжения.

В ближайшее время специалисты проверят 135 многоквартирных домов и 24 социальных объекта в Свердловском, Мотовилихинском и Кировском районах города.

О сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания».

Если после завершения гидравлических испытаний горячей воды в кране по-прежнему нет, позвоните в УК или ТСЖ. Они ответственны за регулировку запорных устройств на вводе тепловой сети в дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

"КП" публикует список, где начались отключения горячей воды в домах Перми летом 2021 года.

с 11 по 24 мая

Моторостроителей, 14, 14а, 3, 5, 9, 11, 7, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21;

Серебрянский проезд, 4, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 2, 14, 16, 19;

Солдатова, 24, 26, 28, 30, 30а, 36, 34, 38, 39, 35, 41, 43, 45, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4,44;

Уфимская, 2, 4, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Куйбышева,117, 115, 115а, б, 117а, б, 125;

Яблочкова, 23а, 23б, 31, 33, 35, 37, 39, 17, 48/1, 48/2, 21,25, 23, 29, 39;

Обвинская,10,10а,12а;

Комсомольский, 91;

Муромская, 16а, 18, 26, 28, 24а, 30, 32;

Маршрутная, 21, 5, 10а, 14а;

Саранская, 3;

Чкалова, 32, 34, 38а, 44, 46, 48, 50 ,52, 54, 56, 58;

Коминтерна,14а, 20, 24, 26, 28;

Комсомольский пр-т, 94;

Героев Хасана, 28, 30, 32, 105;

Клары Цеткин,2,1,9,10, 11,13,15,17;

Куйбышева, 103, 104,105, 107,109а, 111;

Коминтерна, 4;

Хасана, 24 ,20, 24а, 24;

Коминтерна, 5, 5а, 3;

Хасана, 18.

Куйбышева, 109;

С 11 по 19 мая

Калинина, 68, 74;

Сокольская, 10, 25;

Ушакова, 14.