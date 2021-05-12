Женщина получила 17 ножевых ранений и чудом осталась жива. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

- Мы думали, что уже пережили это. Закрыли, перелистнули и идем дальше. Но когда показали жуткие кадры из Казани: окровавленные классы, перепуганные дети, сидящие под партами, - все снова всколыхнулось в памяти. Этот ужас невозможно забыть, - говорит учительница начальных классов Наталия Шагулина, которая три года назад получила очень серьезные ранения во время нападения на пермскую школу.

Прошло три года…

ЧП в пермской школе № 127, напомним, случилось в январе 2018 года. Двое подростков ворвались в кабинет, где Наталия Васильевна вела урок труда в 4 «Б». Отморозки напали на женщину с ножом, а потом стали бить малышей. С колотыми и резаными ранами в больницу были доставлены девять четвероклашек и их классная руководительница, которая бросилась на защиту детей.

Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений, перенесла несколько операций и много недель провела в больнице. Она смогла вернуться в школу только через три месяца.

- Мне очень сложно вспоминать те страшные мгновения, - говорит педагог. - Я ни на секунду не теряла сознание и помню все, что происходило со мной и детьми. В такой критической ситуации испытываешь настоящий страх и ужас. Не только за себя. В первую очередь, конечно, за беззащитных детей. Наверное, меня в тот момент вел Бог. Я была в шоке, в состоянии страха, но когда я увидела, что ранены дети, страх за них стал просто диким. Помню, я изо всех сил старалась оставаться в сознании, чтобы успеть рассказать все, что произошло. Слава Богу, что мы никого не потеряли. Спасибо врачам за то, что я живу, дышу. За то, что спасли всех детей.

19 лет – и уже имеет оружие

- Всем людям, близким и родным погибших в Казани, приношу слова соболезнования и поддержки, - говорит Наталия Васильевна. – Как пережить такое горе, я не знаю. Это очень страшно, так не должно быть в нашей жизни.

- Очень страшно, что это происходит не на улице, а в стенах учебного заведения, где, казалось бы, ребенок находится в полной безопасности…

- Обычно родители переживают за безопасный путь ребенка из дома до школы и обратно. Встречают, провожают. И никто не думал, что он может подвергнуться опасности в самой школе. Что в школе дети могут столкнуться с таким ужасом. Конечно, в эти дни мы вспоминаем с коллегами и родителями пережитое три года назад. Слава Богу, к нам пришли не с огнестрельным оружием, хотя, как выяснилось позже, мысли такие у преступников были. Реально понимаем, что последствия могли быть не менее страшными, чем в Казани. Потому что когда есть такое оружие, против него человек абсолютно бессилен. Что ты сделаешь? Как защитишь детей?

- Трагедия в Перми, в Керчи, теперь Казань. Неужели прежние примеры ничему не научили? Не заставили пересмотреть вопросы безопасности школьников?

- К сожалению, я не знаю, почему так происходит. Во многих школах нет достаточного финансирования, вопрос охраны ограничен бюджетными средствами. И уж тем более нет возможности обеспечить каждое учебное заведение бойцами Росгвардии. Тут возникает и другой вопрос: прохожие видели, что он идет с оружием в руках, и никто не задал никаких вопросов, почему он шагает такой по улице и бравирует этим. Здесь однозначно нужно поднимать вопрос о том, чтобы повысить возраст для получения оружия. И этот вопрос уже обсуждается. Этому человеку всего 19 лет, это еще по сути ребенок. У него нет образования, у него ничего за спиной нет, зато уже есть оружие.

«Такие люди должны быть всегда на контроле»

- Я помню, как один из подростков, который напал на нас, говорил: «Дайте мне компоненты, и я соберу вам бомбу». В интернете полно информации, как собираются самопальные бомбы и взрывные устройства. И дети могут научиться этому совершенно свободно. Я считаю, что это недопустимо, такие сайты надо блокировать. Да, это трудоемкий вопрос, но его надо каким-то образом решить, – считает Наталия Васильевна.

Еще один аспект, по мнению педагога, который позволит оградить детей от нежелательного контента: контроль в интернете.

- С 9 - 10 лет дети начинают активно увлекаться компьютерными играми: стрелялки, убивалки. И должен быть какой-то ценз. Иначе потом ребенок перестает различать виртуальную жизнь и реальную. Он думает, что если в игре он кого-то «убил», а потом «купил» новую жизнь, то в реальности такое тоже возможно. Увы, нет. Не поверю, что в школе и колледже не замечали за этим человеком странностей. Такие люди должны быть всегда на контроле. Еще вопрос к семье. Если были проблемы, не складывались отношения с матерью, где были надзорные органы? Нам всем сейчас очень страшно, я до сих пор, уже три года, нахожусь под наблюдением психолога. Никто не застрахован от подобного. Никаких тревожные кнопки не спасут, если придет какой-то ненормальный с оружием, мгновение – и столько убитых. После трагедии в Перми прошло три года. Еще три года, и преступники, напавшие на нашу школу, окажутся на свободе. Мы не знаем, какие мысли у них будут в голове. Не появится ли желание мстить за то, что они оказались за решеткой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учительница, пострадавшая при нападении на школу в Перми: «Страх за детей был диким, и это помогало мне оставаться в сознании»

Наталия Шагулина рассказала «Комсомольской правде», как она и ее ученики смогли пережить трагедию (Подробнее...)

Стал агрессивным и вспыльчивым: у устроившего стрельбу в школе №175 в Казани Ильназа Галявиева нашли заболевание мозга

При этом молодой человек на учетах у психиатра и нарколога не состоял (Подробнее...)