Коронавирус в Прикамье, последние новости на 13 мая 2021 года: за год на горячую линию по вопросам COVID-19 от жителей Прикамья поступило свыше 288 тысяч звонков

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 13 мая 2021 года: за год на горячую линию по вопросам COVID-19 от жителей Прикамья поступило свыше 288 тысяч звонков.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 94 новых случая заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 73 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Прикамье достигло 55 627. В числе 94 новых инфицированных 39 пациентов мужского пола, 55 – женского, среди заболевших 7 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 12 человек, от 30 до 49 лет – 32 человека, 28 в возрасте 50-64 и 15 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

-Горячая линия по вопросам коронавируса и ОРВИ остается востребованной у жителей региона, - сообщили в краевом правительстве. - В марте и апреле около 50% всех обращений в колл-центр были связаны с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. В феврале операторы приняли 4 470 обращений граждан, в марте – 3 046, в апреле – 2 593. В связи со стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 и четкой работой медицинских организаций в регионе число звонков в колл-центр постепенно снижается.

Как сообщили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, в последние два месяца около 50% всех вопросов, которые задают жители региона задают по горячей линии, касаются вакцинации. При этом чаще всего звонят пожилые люди.

Всего с начала работы горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции и ОРВИ операторы приняли более 288 тыс. звонков. Пик по количеству обращений был зафиксирован в ноябре 2020 года – тогда операторы ответили на 32 897 звонков. В следующем месяце за консультациями обратились 12,5 тысячи человек, в январе 2021 года – 7 820.