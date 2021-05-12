ИТ-предприниматель Антон Немкин помог пермским ребятам больше узнать о космосе

Ребята вместе со своими мамами побывали в Музее космонавтики. Фото: Петр Королев.

Думаете, сегодняшние мальчишки и девчонки, в отличие от своих сверстников в минувшем веке, не мечтают стать космонавтами? Вы ошибаетесь. Космическая романтика все так же привлекает ребят.

Например, шестилетняя Арина Пролубникова из Перми отлично знает историю полетов в космос, ее увлекли приключения советских собак-космонавтов Белки и Стрелки. А ко Дню космонавтики, который отмечали в ее детском саду, малышка выучила стихотворение про космонавта и рассказала его на утреннике. Благодаря этому стихотворению Арина вместе с мамой смогла отправиться в майские праздники Москву, в Музей космонавтики.

Арина Пролубникова стала одной из победительниц детского конкурса «Память Гагарина», который организовал Антон Немкин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, автор проекта создания «Цифровой долины Прикамья». Для участия в этом конкурсе необходимо было сделать творческую работу на тему космонавтики, а затем выложить публикацию в соцсетях с хэштегом #ПамятьГагарина.

Еще одним победителем стал Артем Семин, сделавший аппликацию из пластилина. По словам его мамы, Ольги Семиной, мальчик увлечен космосом и очень обрадовался, когда узнал о конкурсе.

И Алина, и Артем в столице оказались впервые. Им там понравилось все, особенно масштабная экспозиция, посвященная истории освоения космоса. Во время экскурсии по музею ребята посмотрели, из чего состоят ракеты и спутники, увидели, как наша планета выглядит из космоса, узнали все о быте космонавтов и даже заглянули в кабинет главного конструктора Сергея Королева.

С большим интересом ребята рассматривали скафандры, витрину с космической едой и средствами личной гигиены, тренажеры для поддержания физической формы. Кроме того, юные пермяки узнали о достижениях отечественной космонавтики и о современных технологиях в изучении космического пространства.

Антон Немкин: Это не последний конкурс, принять в них участие смогут все желающие. Фото: Петр Королев.

Антон Немкин отметил, что проведение таких конкурсов очень важно для детей.

- Ребята смогли не только проявить свои таланты, но и узнать что-то новое, - считает ИТ-предприниматель. - Во время подготовки к конкурсу они общались на тему космонавтики со своими родителями, педагогами. Здорово, что во время экскурсии они отвечали на вопросы экскурсовода и сами уточняли интересующие их моменты. Кроме того, поездка - это еще и своеобразный «патриотический урок». Ребята узнали, что именно наши космонавты побывали первыми в космосе. Уверен, что Артем и Арина теперь знают намного больше о космосе.

Он также отметил, что это не последний конкурс, подобные интересные события для ребят будут проводиться не раз. Все желающие смогут проявить себя и побороться за достойные призы.