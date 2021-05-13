Адвокаты пермской предпринимательницы Эльфиры Кузьминой рассказали о ходе расследования уголовного дела

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В Перми пригласили журналистов на пресс-конференцию адвокаты пермской предпринимательницы Эльфиры Кузьминой и представители фирмы «Элиона».

Эта пермская компания является одним из крупных поставщиков диетического питания в лечебные и социальные учреждения края. В июне прошлого года учредителя и руководителя «Элионы» Эльфиру Кузьмину задержали по подозрению в даче взятки.

Ей предъявили обвинение в том, что она передала руководителю одного из лечебных учреждений 20 тысяч рублей.

По версии следствия, сделала она это в качестве взятки за протекцию при исполнении заключенного контракта.

Однако, по словам адвокатов Кузьминой, факт передачи денег Эльфира Кузьмина признала, но объяснила, что 20 тысяч рублей были переданы ею как благотворительная помощь, чтобы больница смогла приобрести для больных детей сухие смеси, не предусмотренные в контракте.

Эльфира Кузьмина провела в СИЗО пять месяцев. Затем защитникам удалось убедить судью, что такая мера пресечения чрезмерна и добиться ее освобождения из-под стражи. Позже и домашний арест ей заменили на запрет определенных действий – запретили общение с фигурантами уголовного дела и свидетелями.

Поводом для созыва пресс-конференции, по словам адвокатов, послужили многочисленные проверки, которые сейчас проводятся в отношении «Элионы», и которые мешают работе и исполнению контрактов. Они также рассказали, как продвигается расследование уголовного дела.

«Элиона», несмотря ни на что, продолжает работать»

- За последний год количество проверок увеличивается, наблюдается динамика увеличения давления в отношении ООО «Элиона», - отметила представитель «Элионы» Татьяна Алмазова. - Мы планируем попасть на прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей, чтобы он вмешался в эту историю. Предлагаем ему принять участие в «круглом столе» и обсудить, как можно защитить интересы как организации, так и предпринимателя, поскольку такое давление весьма велико, и справляться с ним становится каждый день все сложнее. Постоянно возникают поводы для того, чтобы выстраивать защиту не только предприятия, но и предпринимателя Эльфиры Талгатовны Кузьминой. Когда мы запрашиваем материалы проверок, нам выдают все, что угодно, но только не то, что мы просим. Тем не менее, заключаются новые контракты, «Элиона», несмотря ни на что, продолжает работать в прежнем режиме. Хотя делать это становится все трудней.

«В больницах подписывались требования о благотворительной помощи»

О том, как продвигается расследование в отношении пермской предпринимательницы, рассказал адвокат Дмитрий Конов.

- Уголовное дело сейчас находится в стадии сбора и исследования доказательств, - сообщил Дмитрий Конов. - Следователем уже в основном допрошены все лица, которые имеют отношение к расследованию. В последнее время, считаю, удалось сдвинуть позицию следователя и надзирающих структур, и началось исследование вопроса, за что давалась эта якобы взятка. Потому что я более чем уверен, что те 20 тысяч рублей, которые моя подзащитная передала, не были взяткой. Мы установили, что в лечебных учреждениях подписывались требования о благотворительной помощи по сухим смесям. Если в больницах лежат новорожденные дети, то им нужны такие смеси, а они контрактом не предусмотрены. Соответственно, главврачи вынуждены идти с поклоном к тем, кто обеспечивает лечебное питание, мол, попробуйте из своих денег - где-то на 20 тысяч, где-то на 30 тысяч рублей - нам помочь купить эти смеси. Мы нашли эти требования и предлагаем их рассмотреть, вызвать свидетелей, которые их подписывали.

«Переболела коронавирусом и понемногу возвращается к делам»

Чем сейчас занимается Эльфира Кузьмина?

- Моя подзащитная уже начала возвращаться к предпринимательской деятельности. Недавно она переболела коронавирусом, сейчас проходит реабилитацию, - сообщил Дмитрий Конов. - Следователь пошел навстречу, приостановил на этот период следственные действия. Чувствует себя Эльфира Талгатовна удовлетворительно, но требуются еще небольшие лечебные процедуры.

В конечном счете, в «Элионе» рассчитывают на благоприятный исход этого дела.

Вот что заявила по этому поводу представитель «Элионы» Татьяна Алмазова:

- Мы уверены, что нам удастся доказать невиновность Эльфиры Кузьминой, которая давно известна в Пермском крае как порядочный и добросовестный предприниматель. Эльфира Талгатовна организовала поставку качественного питания во многие лечебные учреждения региона. Компания «Элиона» продолжает успешно выполнять все контракты. И это – несмотря на то, что работать приходится в условиях не прекращающегося давления, когда проводятся многочисленные внеплановые проверки в учреждениях и филиалах компании, и сотрудникам приходится постоянно отвлекаться на них и трудиться в нервозной обстановке. И, тем не менее, мы рассчитываем на благополучное решение нашего дела, мы уверены, что выстоим и победим.