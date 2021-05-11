Коронавирус в Перми, последние новости на 12 мая 2021 года: распространение болезни сокращается, а смертность - нет

Полностью завершили курс иммунизации более 130 тысяч пермяков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 12 мая общее число инфицированных COVID-19 достигло 55 533. В регионе за минувшие сутки выявлено 96 случаев коронавирусной инфекции: 15 человек проходят лечение в больницах, 81 – амбулаторно на дому.

В числе 96 новых инфицированных трое 3 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 33 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.

Распространение коронавируса сокращается. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у жителей 12 территорий, в том числе в Перми - у 70 человек. В Пермском муниципальном районе и Добрянском и Нытвенском городских округах заболели по 4 человека, в Березниках и Кизеле по 3. В Большесосновском муниципальном районе и Соликамском городском округе инфицированы по 2 жителя, в ЗАТО Звездный, Частинском муниципальном и Ильинском и Очерском городских округах по одному.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 44 человека, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 50118 жителей. На лечении в больнице остается 587 человек, в том числе 48 на аппаратах ИВЛ.

896 человек находятся на карантине.

Смертность от болезни не уменьшается. По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за сутки еще 13 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2277 летальных исходов от ковида.

В Пермском крае продолжается массовая вакцинация. Первым компонентом вакцины были привиты 186 435 человек. 132 568 из них полностью завершили курс иммунизации - им введены первый и второй компоненты вакцины.