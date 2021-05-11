Жильцы пермской многоэтажки рассказали, как спасли годовалого малыша, который чуть не выпал с 4-го этажа

В этом доме едва не произошла трагедия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Малыш, зайди обратно, пожалуйста, зайди и закрой окно, - кричали перепуганные жильцы пятиэтажки на улице Магистральной, где в воскресенье чуть не случилось страшное ЧП.

Годовалый Тимур (имя ребенка изменено. - Ред.) залез на подоконник, открыл окно и чуть не выпал с 4-го этажа.

Вячеслав с Ксенией первыми заметили ребенка в открытом окне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы с мужем Вячеславом возвращались из гостей, - рассказывает 24-летняя Кристина. - А когда вышли из машины, увидели в окне ребенка. Он то закрывал створку, то снова выходил на подоконник. В какой-то момент сел на карниз, и его ножка уже свисала вниз.

Кристина побежала наверх, в ту квартиру, откуда высовывался малыш. Там живет Нина, у которой кроме Тимура есть еще трехлетний сын. Его воспитывает бабушка. Сама женщина сидит дома с младшим.

Достучаться до Нины Кристине не удалось.

- Я колотила так, что мертвого могла бы разбудить, - говорит она. - Решила, что ее дома нет, побежала по соседям.

Вячеслав и Ксения рассказали и показали, что происходило в их общежитии в тот день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто-то успел позвонить в службу спасения, чтобы они вскрыли дверь. Тем временем Вячеслав со своим братом взяли одеяло, побежали на улицу, растянули его под окном, чтобы, в крайнем случае, поймать ребенка.

Другой сосед Александр позвал на помощь проходившего мимо парня. Вдвоем они топориком отжали дверь, заскочили в квартиру, схватили малыша и вынесли его в коридор.

Сосед Нины Александр принес топорик, чтобы взломать дверь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К этому моменту к дому приехали сотрудники Росгвардии и спасатели. Они пытались разбудить мать мальчика, но та крепко спала. Так же, как и находившийся в ее квартире мужчина. Разбудить их не удалось. Пока правоохранители ждали сотрудников ПДН, малыша на время отдали соседям.

Эту дверь пришлось взломать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас семьей занимаются полиция и социальные службы.

- Материал зарегистрирован, проводится проверка, - сообщили в МВД. - По ее итогам будет принято законное решение.

- Нина, когда не пьет, - хорошая мама, - говорит Кристина. – В квартире чисто, с ребенком гуляет, он накормлен, холодильник у нее всегда забит едой. Но стоит выпить, как превращается совсем в другого человека, буянит. На нее соседи не раз жаловались в полицию.

Мать малыша говорит, что вовсе не спала, а мыла посуду, но соседи утверждают, что так и не смогли ее разбудить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я не спала, а мыла посуду, поэтому ничего не слышала, - заявила сама Нина журналистам «КП». – Меня оболгали и опозорили на весь город, ничего больше говорить вам не буду.

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