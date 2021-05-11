«Он на краю уже!» В Перми прохожие спасли годовалого малыша, который чуть не выпал с 4-го этажа

Малышка забралась на подоконник и с любопытством смотрела на прохожих. Фото: кадр видео "ВКонтакте" "Подслушано Закамск"

От видео, которое появилось в социальных сетях, замирает сердце. Оно было снято 10 мая по адресу Магистральная, 94/а в Закамске. На кадрах годовалый малыш стоит на подоконнике с открытым окном. Сначала казалось, что ребенок в квартире один - на крики и стуки в дверь никто не отзывался. Ребенок то закрывал створку окна, то снова выходил на подоконник. В какой-то момент он сел на карниз и его ножка уже свисала с окна. «Нет, зайди обратно», - кричали ему очевидцы, но ребенок продолжал создавать валидольную ситуацию.

Внизу собрались соседи и прохожие. Мужчины развернули прямо под окном одеяло и были готовы ловить ребенка. Женщины тем временем звонили в службу спасения, чтобы они вскрыли дверь. По словам очевидцев, сосед семьи не стал ждать спасателей, взломал дверь и снял кроху с подоконника.

Как оказалось, ребенок был в квартире не один. По информации источника, его родители спали в той же комнате в состоянии сильного алкогольного опьянения. Малышке, которая заставила всех волноваться, всего год и два месяца.

Приехавшие на место спасатели и полицейские так и не смогли разбудить родителей. Пока правоохранители ждали сотрудников ПДН, девочку на время отдали соседям. К счастью, теперь ее жизни ничего не угрожает. А вот родителями теперь займется полиция и социальные службы.

- Материал зарегистрирован, проводится проверка, - сообщали в МВД по городу Перми. - По ее итогам будет принято законное решение.

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