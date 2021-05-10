К концу недели в Пермском крае установится 30-градусная жара

У пермяков есть шанс испытать самый жаркий месяц май за всю историю наблюдений за погодой в Прикамье. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье установилась по-летнему теплая погода, и вся предстоящая неделя обещает быть сухой и жаркой. Главная причина этого – мощный блокирующий антициклон, который формируется над Европейской территорией России и смещается на Южный Урал. Антициклон будет определять погоду до 14 мая, а затем на Урал начнется заток тропического воздуха с Прикаспия.

- В результате таких атмосферных явлений средняя температура воздуха на предстоящей неделе ожидается выше нормы на 8-10 градусов, - рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. – А ближе к концу недели и вовсе ожидается установление тридцатиградусной жары.

Подобная аномальная жара во второй декаде мая не редкость для жителей Прикамья, жарким май был в 2005, 2010 и 2019 годах, но нынешняя волна тепла может стать наиболее продолжительной. Исключением может стать лишь вторник, 11 мая, когда небо будет затянуто облаками, но осадков они не принесут.

В среду днем, 12 мая температура снова повысится до +24…+27°, будут теплыми и ночи: +8…+13°. Аналогичная погода ожидается и в четверг, 13 мая.

А вот следующие три дня - 14, 15 и 16 мая синоптики ожидают установления аномальной жары и возможного обновления исторических максимумов температур. Такую погоду в Прикамье принесет жаркий тропический воздух с Прикаспийской низменности.

Пик жары синоптики прогнозируют на 15-16 мая, когда дневная температура повысится до +29…+31°. Осадки до 15 мая полностью исключены. После этого по мере разрушения антициклона на севере и западе Прикамья могут начаться ливневые дожди и грозы.

- Если после того, как жара в регионе спадет, а температуры резко не понизятся, у нас есть шанс испытать самый жаркий месяц май за всю историю наблюдений за погодой в Прикамье, - объясняет Андрей Шихов. – Стоит также напомнить, что сухая жаркая погода и отсутствие осадков будут способствовать быстрому росту пожароопасности в лесах края.

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