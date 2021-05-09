Рио-Рита на набережной и МиГи над Камой: Как в Перми отмечали День Победы

Основные праздничные гулянья на этот раз в Перми развернулись на набережной Камы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как правило, 9 мая в Прикамье бывает ясно, но на этот раз погода особенно расстаралась. Солнечное утро встретило пермяков почти летним теплом.

Дочь Бессмертного полка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Празднование Дня Победы по традиции началось в Перми с возложения цветов к Вечному огню у подножия мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Ветеранов пригласили на праздничный парад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прошлом году из-за коронавируса к памятнику со знаменитым танком Т-34 с цветами приходили волонтеры и офицеры Пермского авиаполка. На этот раз в церемонии участвовали также ветераны, губернатор Дмитрий Махонин, депутаты, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, а также семьи пермяков с детьми. В честь праздника прозвучал троекратный залп.

Ветеранов и всех жителей Пермского края поздравил с праздником губернатор Дмитрий Махонин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничный парад решили провести подальше от центра – на плацу бывшего ВАТУ. На него пригласили ветеранов. Кадеты вручили каждому по букету красных гвоздик.

Праздничный парад проходил на территории бывшего ВАТУ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это наш общий день подвига, торжества и боли, - поздравил жителей Прикамья, которые могли смотреть парад в режиме прямой трансляции, Дмитрий Махонин.

Перед трибунами с ветеранами прошла военная техника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор напомнил, что на войну ушло больше полумиллиона наших земляков, и почти 190 тысяч из них отдали свои жизни во имя Победы. А в тылу тысячи прикамцев напряженно трудились, выпуская столь нужную для фронта продукцию.

Ряды юнармейцев выделялись яркой формой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Селфи на фронтовом привале

Шествие Бессмертного полка также на всякий случай провели в онлайн-формате. Но многие пермяки все-таки вышли с портретами своих родных на улицы города. Кто-то прикрепил их на свой автомобиль. Кто-то решил прошествовать по набережной Камы. Именно здесь были запланированы массовые праздничные гулянья пермяков.

Артисты пермских ансамблей танцевали под музыку военных лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы приехали с сыном Семеном из Краснокамска и не пожалели, - говорит Анастасия. - Здесь действительно царит праздничная атмосфера.

Труженица тыла 97-летняя Анна Гордеевна Поморцева пришла на праздник с дочерью, внучкой, правнучкой и правнуком.

97-летняя Анна Гордеевна Поморцева пришла на праздник со своей дочерью, внучкой, правнучкой и правнуком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я всю войну проработала на пермском телеграфе, - вспоминает ветеран. – Работа была ответственная. Первый год войны был голодным. Помню, перед сменой выкупала по талонам кусок хлеба, и это была вся еда до следующего утра. А потом был День Победы, были слезы радости.

Горожане на набережной Камы несли портреты своих родных-фронтовиков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня над Камой звучат мелодии военных лет. Артисты в гимнастерках танцуют под баян знаменитую Рио-Риту, девушки-вокалистки исполняют под аккомпанемент гитары песню «На позицию девушка провожала бойца». Взрослые и дети с удовольствием делают селфи в фотозонах, стилизованных под обстановку фронтового привала.

Селфи в фотозоне на фронтовом привале. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доносится музыка 1940-х и из репродукторов речных трамвайчиков, которые принимают на борт желающих совершить прогулочные рейсы.

Песни военных лет под гитару. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в небе над Камой проносится звено из трех МиГов. Так пилоты Пермского авиаполка поздравляют пермяков с Днем Победы.

Тройка МиГов над Камой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Концерт духовой музыки, шоу фонтанов и фейерверк

Организаторы постарались провести праздничные мероприятия в Перми на разных площадках. В Сквере Уральсских добровольцев сегодня торжественно открыли памятник нашему земляку - Герою Советского Союза, генералу-полковнику Василию Ивановичу Кузнецову. Он родился в Соликамском уезде Пермской губернии и участвовал в Великой Отечественной войне с первого до последнего дня. А на площади Карла Маркса в торжественной обстановке был установлен памятный камень – на месте, где должна появиться стела «Пермь – город трудовой доблести».

У ДК имени Солдатова для пермяков играли музыканты Пермского губернского оркестра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площади возле ДК имени Солдатова горожане зачарованно слушали концерт духовой музыки в исполнении Пермского губернского оркестра.

Танцы под музыку 1940-х. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И это еще далеко не вся праздничная программа, подготовленная для пермяков и гостей города. В 18.00 на эспланаде начнется светомузикальное шоу двух фонтанов, подготовленное специально ко Дню Победы, которое продлится до 22.00.

Приметы праздника ощущались повсюду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А кульминацией праздника станет салют, первые залпы которого раздадутся в 23.00. Как пообещали горожанам, яркие всполохи фейерверка будут видны со всех концов города.