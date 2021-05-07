Коронавирус в Перми, последние новости на 8 мая 2021 года: в регион доставлено еще 33 700 комплектов вакцины

С начала массовой вакцинации в регионе первый и второй компоненты вакцины получили 125 439 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирус за прошлые сутки подтвердился у 93 жителей. Лишь на днях число заболевших преодолело рубеж - менее ста заболевших. Число новых случаев в регионе постепенно продолжает снижаться.

Роспотребнадзор сообщает, что 10 человек из 93 были госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно, на дому. Среди заболевших трое детей. Больше всего инфицированных в возрасте от 50 лет. Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 55 147 заболевших.

Графика: Яндекс.

Скончались от коронавируса за сутки еще 9 человек. Всего опасная болезнь унесла жизни 2237 прикамцев. На лечении в больничных палатах остаются 600 пациентов, из них - 47 подключены к аппаратам ИВЛ.

7 мая власти региона сообщили, что в Прикамье доставлено еще 33 700 комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавируса.

По данным Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 181 835 жителей. Из них 125 439 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний.

Если вы не знаете какую вакцину выбрать, «ЭпиВакКорона» или «Спутник V», то можете проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги и регистратуру поликлиники.

Инфографика: Оперштаб.

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили в 14 территориях. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что больше всего заболевших в Перми – 67. В Большесосновском муниципальном районе и Октябрьском городском округе выявлено по 4 заболевших, в Алексндровском и Соликамском городских округах – по 3. По два заболевших в Чайковском, Чусовском и Лысьвенском городских округах. В Сивинском муниципальном округе, в Горнозаводском, Добрянском, Верещагинском, Березниковском и Губахинском городских округах по одному заболевшему.