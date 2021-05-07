«Еду и не верю, что буду тушить свой дом». В Пермском крае пожарный остался без крыши над головой

Огонь уничтожил все вещи в доме. Фото: Виктор Рачев.

18 апреля начинался для 32-летнего Виктора Рачева как всегда, ничего особенного. Рано утром 32-летний мужчина из деревни Иваньково попрощался с мамой поехал на работу. Виктор - командир отделения пожарной части №80 в селе Карагай.

- День был самый обычный, помню, что на территории пожарной части мы занимались хозяйственными работами, телефон я оставил в здании, - рассказывает Виктор. – Вдруг вызов. Мы быстро собрались и тут я слышу: "Горит дом в Иваньково на улице Тополиная, 7". Так это же мой дом, как горит?

Пожарные примчались на вызов к дому коллеги, но спасать было уже нечего. Фото: Виктор Рачев.

Виктор живет вдвоем с мамой и она должна быть дома. Он увидел от нее пропущенные звонки на телефоне, начал перезванивать, но она не отвечала. Пожарные на двух машинах помчались на вызов.

- Еду и не верю, что буду тушить свой дом, - вспоминает Виктор. – Думал, может ошибка какая-то, может трава горит. Мама так и не отвечала, я заволновался. Но, потом она ответила. «Сынок у нас пожар!», - услышал в трубку панический голос мамы.

Черный дым был виден издалека. Когда пожарные машины подъехали к дому, крыши уже не было. Языки пламени пожирали все внутри.

- Слава богу с мамой все было в порядке, - говорит Виктор. – Она поздно заметила пожар, услышала, что звук - это от жара в доме лопнуло окно. Когда мы подъехали, я кинулся в горящий дом чтоб спасти документы, с товарищами мы смогли их достать, они немного подгорели.

Пожарные боролись с огнем, но он так разошелся, что от дома Виктора и его мамы остались только угли. Все сгорело, ничего не осталось. Все что смогла спасти Татьяна Николаевна – это утюг и телевизор.

«Дом сгорел за 15 минут, а вы ехали 18», - плача мне в плечо, сказала мама. – У самого голос дрожал, видя уничтоженный огнем дом, я не мог поверить, что это произошло с нами.

Как сказали дознаватели, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводов на вводе. В тот день были сильные порывы ветра и провода перехлестнулись, от искр загорелась трава и наружная стена дома.

Сейчас Виктора и его маму приютили друзья, они выдели им комнату в Карагае. Снабдили всем необходимым, вещами, постельным бельем.

Все сгорело за 15 минут. Фото: Виктор Рачев.

- У меня в планах было построить дом в Карагае, но я все откладывал, то времени нет, то средств, - говорит Виктор Рачев. – Видимо пришло это время. Остаться в одночасье без всего – это не просто. Руки, ноги есть, построю. Мама жива – это самое главное.

Если у вас есть возможность помочь пострадавшей от пожара семье, мы публикуем номер телефона Виктора Рачева +79226444261. Они не откажутся даже от самой маленькой помощи. Виктор написал рапорт в МЧС по Пермскому краю о получении материальной помощи, но ответа пока не пришло.