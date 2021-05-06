Коронавирус в Перми, последние новости на 7 мая 2021 года: общее число инфицированных превысило 55 тысяч

В Прикамье продолжается массовая вакцинация. Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 7 мая общее число инфицированных коронавирусом превысило 55 тысяч. С начала пандемии в Прикамье заболели 55 054 человек. За минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19: 27 человек проходят лечение в больницах, 69 – амбулаторно на дому.

В числе новых инфицированных шестеро детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 12 человек, от 30 до 49 лет – 35 человек, 26 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 123 человека, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 49790 жителей. На лечении в больнице остается 631 человек, в том числе 57 на аппаратах ИВЛ. 863 человека находятся на карантине.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за сутки еще 9 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2228 летальных исходов от ковида.

Тем временем в Прикамье продолжается массовая вакцинация. В регионе первым компонентом "Спутника V" уже привиты почти 180 тысяч жителей. Из них 120 тысяч полностью завершили курс иммунизации.

В Пермский край поступили 16 920 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат уже распределен между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.