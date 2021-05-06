К 9 мая запущен обновленный сайт «Имена победы»

Викторию Шаврину поздравил Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области.

Проект «Имена Победы» стартовал в 2020 году и был приурочен к празднованию 75-летия Победы. За год силами команды проекта и жителей Прикамья в картотеке собрано более 550 биографических справок и фотографий участников Великой Отечественной войны. Отраслевая летопись содержит воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла, а также о медработниках, узниках концлагерей, блокадниках, которые до или после войны работали в нефтяной промышленности.

Одной из последних историй, опубликованных на сайте, стали воспоминания о войне труженицы тыла Виктории Анатольевны Шавриной. В 1942 году 16-летняя Виктория пришла работать в контору «Электроток» Краснокамского нефтепромысла.

- Половину штата в то время составляли женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин. Жили в бараках в окрестностях Краснокамска, никаких тебе автобусов – добирались как могли, но никто не опаздывал! Все работали на пределе, часто оставались сверхурочно, в ночную смену. Высокие нормы не только выполнялись, но и перевыполнялись, - вспоминает ветеран.

После войны Виктория Шаврина получила высшее образование, стала главным энергетиком и участвовала в становлении энергетических служб нефтепромыслов Полазны, Осы и Ножовки.

«Имена Победы» – первая отраслевая энциклопедия об участниках Великой Отечественной войны – работниках нефтегазового сектора. Миссия проекта – сохранить память и подчеркнуть значительный вклад нефтяников в достижение Победы.

Кроме того, в преддверии праздника более 2 тысяч подарков ветеранам, труженикам тыла и их вдовам будет вручено в рамках традиционной акции «Гордимся вами и благодарим».

Акция ежегодно проходит в 26 районах деятельности Компании в Прикамье. Все корзины доставляются адресатам накануне Дня Победы. В этом нефтяникам помогают сотрудники местных администраций и волонтеры.