Пермское землячество сохраняет память о героях-земляках

Представители Пермского землячества провели в Прикамье ряд встреч со школьниками и молодежью

В Перми побывала представительная делегация Пермского землячества, которую возглавили депутат Государственной Думы РФ Игорь Шубин и исполнительный директор РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко. В число участников вошли и начальник отдела Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Александр Гуляев, художник, заместитель директора студии военных художников имени М.Б. Грекова Министерства обороны России Юрий Бирюков, представитель землячества в Перми Виталий Призюк и старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Алексей Исаев.

- Я очень много читал о Перми в разных аспектах военного производства - это и «Мотовилихинские заводы», и знаменитый 98-й пороховой завод, который играл очень важную роль в ходе Великой Отечественной войны, - рассказал Алексей Исаев. - И, наконец, благодаря Пермскому землячеству я попал в Пермь и увидел не только заводы, но и старый город, дом трех сестер, все те вещи, которые стали легендой не только истории, но и всей русской литературы. Поэтому я получил большое удовольствие от посещения Перми, мне город очень понравился.

В течение пяти дней члены делегации провели серию встреч с жителями Прикамья. Прошли Уроки памяти в школе №2 им.Татищева, Пермском президентском кадетском училище имени Героя России Ф. Кузьмина в Усть-Качке, во Дворце культуры г.Оса. А также состоялись встречи с учащимися школ Кировского района в ДК им.Кирова, со студентами и преподавателями Пермского классического университета, Суворовском училище в Звездном.

Представители Пермского землячества рассказали о большом проекте «Уральские дивизии двух войн», реализуемом при поддержке Фонда президентских грантов. В его рамках была издана книга «Шаг в бессмертие», посвященная 379-й стрелковой дивизии, сформированной из солдат-уральцев и участвовавшей в героической обороне Москвы. В ней говорится о том, что при освобождении столицы в годы Великой Отечественной войны в прорыве блокады участвовали тысячи пермяков. В текст издания вошли цитаты из сочинений школьников из Осы. С изданием можно ознакомиться на сайте Пермского землячества.

Также на встречах рассказывалось, как в рамках проекта в год 75-летия Победыземлячество помогло жителям городского округа Лотошино Московской области обновить мемориалы солдатам-уральцам, погибшим при освобождении этих мест. Были обновлены данные и найдены новые сведения о погибших воинах-уральцах.

Эти встречи никого не оставили равнодушными. Все участники испытывали неподдельный интерес, после их завершения многие из слушателей признавались в том, что услышанные истории их тронули до глубины души.

- Я многое открыла для себя о роли Перми в этой тяжелой, страшной войне. Производство, порох, моторы, а еще и боевая слава, пермяки - не только труженики тыла, - рассказала после встречи студентка университета.

Сейчас Пермское землячество активно проводит реализацию другого своего важного проекта - Строгановской премии. Прямо сейчас на сайте идет прием заявок, любой желающий может предложить своего номинанта и проголосовать, а в октябре 2021 года в Москве состоится торжественная церемония награждения лауреатов Строгановской премии за 2020 год.