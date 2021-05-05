Коронавирус в Перми, последние новости на 6 мая 2021 года: в регион привезли крупную партию вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19

Комсомолка продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Пермском крае. Последние новости на 6 мая 2021 года: в регион доставили 16 920 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19. Препарат уже развезли в поликлиники и частные медорганизации, участвующие в иммунизации.

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 23 человека проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Из 102 новых инфицированных 42 - мужчины, 60 – женщины, среди заболевших 5 детей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в Пермском крае первым компонентом уже привиты 178 177 жителей, вторым - 114 831 человек.

Как записаться на вакцинацию через портал Госуслуги:

- Зайти на официальный интернет-портал государственных услуг;

- Нажать на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19»;

- Заполнить все необходимые персональные данные на появившемся бланке;

- Выбрать лечебно-профилактическое учреждение;

- Выбрать медицинскую услугу, которую хотите получить – «Вакцинация от COVID-19»;

- Выбрать удобную для Вас дату и время.

Накануне главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков в студии Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответил на вопросы журналистов и слушателей о том, как в регионе проходит вакцинация от коронавирусной инфекции и почему прививки нужно делать именно сейчас. Ответы на самые важные вопросы читайте в нашем материале.