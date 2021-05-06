Летний кинотеатр, каток и тропа Мурчисона: власти презентовали проект благоустройства завода имени Шпагина

Строительство планируется закончить в сентябре 2023 года. Фото: Завод Шпагина/ВКонтакте

В среду, 5 мая, на заседании правительства Пермского края обсуждался вопрос развития общественного пространства на заводе имени Шпагина. Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский презентовал дизайн-проект и отметил, что благоустройство завода Шпагина - это интересная, но в тоже время сложная задача, в рамках которой предстоит не просто создать новое креативно-культурное пространство, но сохранить и интегрировать под него те объекты, которые долгое время создавали сами работники завода.

Концепцию пространства предлагается создать на четком контрасте промышленного окружения - грубых фактур - и свежей, мягкой для восприятия, растительной составляющей. Природа должна как бы прошивать существующий промышленный ландшафт, «взрывать» мощение и как бы прорастать сквозь сооружения.

Центральная аллея

Фото: permkrai.ru

Центральная аллея протянется через всю территории завода Шпагина. Вдоль нее высадят деревья и установят уличную мебель - разнообразные декоративные элементы. При этом железнодорожные пути сохранятся. По словам Торчинского, ж/д пути - это своеобразный заводской артефакт.

Коннектор

Фото: permkrai.ru

Территория Шпагина достаточно внушительная, но сейчас там мало альтернативных путей для передвижения внутри завода. Поэтому в проекте застройки планируется создание коннектора, который будет связывать верхнюю часть заводоуправления с центральной площадью. В тоже время коннектор будет выполнять роль экскурсионной площадки, с которой откроется вид на весь завод.

Летний кинотеатр

Фото: permkrai.ru

- Учитывая интересы посетителей завода, мы решили построить летний кинотеатр, где в уютной атмосфере внутренних двориков жители и гости города смогут проводить киновечера, - объяснил министр.

Городская площадь

Фото: permkrai.ru

- Площадь будет располагаться между зданием художественной галереи и так называемой буквы «Ш», - говорит Торчинский. - Это будет своеобразная маленькая Европа. Зимой здесь будут открываться рождественские ярмарки, а летом – цветочные или фермерские.

Напомним, что в 2022–2023 годах на территории Завода Шпагина запланировано строительство нового здания Пермской художественной галереи. Его планируется завершить к 300-летию Перми.

Центральная поляна

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Это зеленая зона завода. Летом здесь будут проводиться open air фестивали, различные культурные и спортивные мероприятия. А зимой поляна будет превращаться в каток.

Детская палеонтологическая зона

Фото: permkrai

Многие объекты, которые появятся на территории завода, напрямую предназначены для детей - это и музейные экспозиции, «Союзмультпарк» и ряд других. Еще одним таким объектом станет палеонтологическая зона. Это открытая уличная выставка объектов Пермского периода, где каждый ребенок сможет почувствовать себя ученым, исследователем, археологом.

Сад реликтовых растений

Фото: permkrai

Работники Шпагина очень трепетно относились к пространству внутри завода - высаживали деревья, создавали разнообразные арт-объекты. Поэтому сад реликтовых растений - это продолжение их работы. По словам Торчинского, власти уже договорили о сотрудничестве с ботаническим садом ПГНИУ и в скором будущем на территории завода появится необычный сад.

Тропа Мурчисона

Фото: permkrai

- Это еще один научно-познавательный элемент. Мы хотим вынести на всеобщее обозрение тему Пермского периода, который в свое время открыл Родерик Мурчисон. Геологический Пермский период является всемирным научным фактом и так получилось, что именно в этом месте Мурчинсон сделал свое открытие. Мало того, в этой зоне у нас есть часть пород, которые выходят на открытое пространство, - заявил Торчинский.

Справка

Пермский период открыл в 1841 году английский ученый Родерик Мурчисон, который во время экспедиции на берегах реки Егошихи обнаружил не исследованные ранее отложения многовековых горных пород.

Ландшафт

Фото: permkrai

Склоны по всей территории завода будут в зеленых насаждениях, на них появятся карнизы, естественная растительность. По словам министра, такое решение гармонично впишется в концепцию проекта и превратит территорию Шпагина в своеобразный ухоженный парк.

Сроки строительства

В мае-июне 2021 года краевые власти проведут конкурсные процедуры, связанные с сетевой инфраструктурой Завода Шпагина. С июля 2021-го по февраль 2022 года запланировано проведение закупочных процедур по благоустройству культурной территории, а строительно-монтажные работы на пройдут с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.

В свою очень губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на необходимость максимально слаженное работы как со стороны министерства культуры, так и со стороны министерства строительства. Глава региона подчеркнул, что работать нужно ритмично, синхронно, чтобы все работы были сданы в оговоренные сроки.