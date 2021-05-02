Куличи, разноцветные яйца, нарядная снедь: 12 ярких моментов Светлой Пасхи в Прикамье

Светлые лица в Светлую Пасху. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Христос воскрес! – эти слова сегодня звучат во многих прикамских домах. – Воистину воскрес!

В Прикамье, как и во всей стране, отмечают большой праздник – Светлую Пасху. С Пасхальным посланием к православным обратился митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, их поздравил с праздником губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Сегодня днем, 2 мая, к главному храму края – в Свято-Троицком кафедральном соборе на улицу Монастырскую, 93в, приходили верующие. С утра здесь прошел Крестный ход, состоялись Пасхальная заутреня и ранняя Божественная Литургия. А в полдень пермякам обещали начать освящение пасхальной снеди на открытом воздухе. Но из-за прогноза синоптиков, не исключивших, что может пойти дождик, делать это решили все-таки под сводами храма – с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований.

Как все происходило? Это лучше увидеть своими глазами.

В храме было многолюдно, но санитарные нормы старались соблюдать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Православные приносили с собой пасхальную снедь для освящения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот они какие, пасхальные яички! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Куличи, нарядные яйца и пасхальную снедь освящали священники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В храм пришло много детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пасхальная снедь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А я пришла с корзинкой! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прикосновение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свет из окна в Светлую Пасху. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под сводами храма. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО