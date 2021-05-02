Куличи, разноцветные яйца, нарядная снедь: 12 ярких моментов Светлой Пасхи в Прикамье

Светлые лица в Светлую Пасху.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Христос воскрес! – эти слова сегодня звучат во многих прикамских домах. – Воистину воскрес!
В Прикамье, как и во всей стране, отмечают большой праздник – Светлую Пасху. С Пасхальным посланием к православным обратился митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, их поздравил с праздником губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Сегодня днем, 2 мая, к главному храму края – в Свято-Троицком кафедральном соборе на улицу Монастырскую, 93в, приходили верующие. С утра здесь прошел Крестный ход, состоялись Пасхальная заутреня и ранняя Божественная Литургия. А в полдень пермякам обещали начать освящение пасхальной снеди на открытом воздухе. Но из-за прогноза синоптиков, не исключивших, что может пойти дождик, делать это решили все-таки под сводами храма – с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований.
Как все происходило? Это лучше увидеть своими глазами.
В храме было многолюдно, но санитарные нормы старались соблюдать.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Православные приносили с собой пасхальную снедь для освящения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вот они какие, пасхальные яички!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Куличи, нарядные яйца и пасхальную снедь освящали священники.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В храм пришло много детей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пасхальная снедь.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А я пришла с корзинкой!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прикосновение.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Свет из окна в Светлую Пасху.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Под сводами храма.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прошу Тебя.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО