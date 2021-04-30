Программа мероприятий в День Победы 9 мая 2021 года в Перми

. Фото: Андрей МАТЛИН

В Перми 9 мая 2021 года пройдет порядка 150 мероприятий, посвященных Дню Победы.

Откуда и когда запустят салют? Кукую программу будет «исполнять» фонтан на эспланаде? Что будет происходить на набережной Камы? Об этом рассказал Глава города Алексей Дёмкин на заседании краевого оргкомитета «Победа», которое провел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В ходе оргкомитета прозвучало сообщение, что праздничный парад, увы, пройдет не в центре города, а на территории закрытого режимного объекта – на площадке бывшего военного авиационного училища.

Как сообщил Алексей Дёмкин, во всех районах города пройдет около 150 мероприятий различного формата. Горожане также смогут принять участие в федеральных и краевых акциях «Окна Победы», «Сад памяти» «Синий платочек», «Вальс Победы» и других.

У мемориала танковому корпусу

9 мая торжественно откроют бюст Героя Советского Союза, генерал-полковника Василия Кузнецова, состоится церемония возложения венков и цветов к «Вечному огню» у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Затем у мемориала на Пост №1 заступят юнармейцы.

Также в День Победы на площади Карла Маркса установят камень на месте, где появится стела «Пермь город трудовой доблести».

На эспланаде

С 7 по 10 мая на территории эспланады будет работать выставочная экспозиция, представляющая информацию о предприятиях, внесших большой вклад в Победу.

Городской фонтан будет работать по программе, подготовленной к 75-летию Победы, которую в прошлом году пермякам не удалось посмотреть. Будут звучать песни военных лет. Современную аранжировку к программе написали пермские авторы, среди которых Михаил Мазунин и Олег Фролов.

Выступления будут идти с 7 по 10 мая с 18.00 до 22.00.

9 мая показы будут проходить каждые полчаса, в другие дни – раз в час.

На набережной Камы

9 мая с 12.00 до 20.00 на набережной Камы будут работать интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Праздничный салют

По традиции кульминацией праздника 9 мая станет праздничный салют. 10-минутный фейерверк запустят с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки.

Как объяснили в мэрии, это место выбрано, чтобы избежать массового скопления людей. Как обещают, салют будет виден практически в любой точке города.