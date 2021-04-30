Прощание с 39-летним пермским журналистом Дмитрием Енцовым пройдет в воскресенье

Работа для Дмитрия была - прежде всего. Фото: личный архив.

Это случилось 29 апреля. В Перми скоропостижно скончался Дмитрий Енцов. В свои 39 лет он стал известным журналистом, многие его помнят как прекрасного спортивного обозревателя. В последнее время Дмитрий работал шеф-редактором портала РБК Пермь.

- Причина смерти пока не выяснена, - сообщили в пермской редакции РБК. - «Скорая» реанимировала Дмитрия более часа, но безрезультатно. Ранее в личном общении он говорил о проблемах с сердцем. Мы выражаем соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы потеряли профессионала и замечательного человека.

- Реву и пишу, - написала на своей страничке в соцсети жена Дмитрия. - Пожалуй, самое страшное было, как забрали тело – идти забирать ребенка с тренировки. И сказать, что папы больше нет. Он умер прямо на работе. Потому что работа была обязанность, которой он не мог пренебрегать, в отличие от здоровья.

Журналистскую карьеру Дмитрий начинал в пермской редакции «Комсомольской правды». Сначала – спортивным обозревателем, потом стал писать на самые разные темы. Затем он стал замредактора по сайту «КП»-Пермь», работал с соцсетями. Мы помним его не только как профессионала своего дела, но и как прекрасного товарища – доброго, порядочного, отзывчивого, обладающего искрометным чувством юмора.

Мы скорбим и выражаем искреннее соболезнование его родным, близким, друзьям.

Прощание с Димой пройдет 2 мая в 13.00 в малом зале на улице Старцева,61.

У Дмитрия остались двое маленьких сыновей.

- Если вы хотите оказать материальную помощь, буду искренне благодарна, - написала жена Дмитрия. - Моя карта 4276 4900 3807 6503.