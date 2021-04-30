Парад Победы 9 мая 2021 в Перми: мероприятие состоится, но пустят не всех

В 23:00 запустят праздничный салют Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад Победы 9 мая 2021 года в Перми состоится, но с ограниченным количеством зрителей. Такое решение принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Сегодня, 30 апреля, состоялось заседание оргкомитета, на котором губернатор Прикамья, глава Перми и руководитель Роспотребнадзора обсуждали вопрос проведения Парада Победы.

Посовещавшись, оргкомитет принял решение провести парад на закрытой площадке - бывшей военной базе военного авиационно-технического училища по улице Карпинского, 125. Торжественное прохождение войск пермского гарнизона начнется 9 мая в 10.00. Из зрителей будут только ветераны и заслуженные жители города, которые пройдут предварительное тестирование, также им выдадут средства индивидуальной защиты. Закончится празднование праздничным салютом, который запустят в 23:00.

Также Алексей Демкин предложил организовать трансляцию Парада Победы, Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу. Где и когда можно будет посмотреть парад, станет известно в ближайшее время.

Тем временем город полным ходом украшают к предстоящему празднику. В администрации сообщают, что в городе появятся около 500 разнообразных элементов: флаги, уличные стенды, конструкции «Звезда», стенды «Красной» и «Зеленой» линий.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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