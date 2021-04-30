Как найти свою нишу и получить первую прибыль?

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«Как привлечь инвестиции и найти новую нишу в сфере информационных технологий?», «Нужно ли составлять бизнес-план?», «Как получить первую прибыль?», «На что в первую очередь стоит обратить внимание при формировании идеи и запуске нового продукта?» - все эти и множество других вопросов задавали студенты пермских вузов во время встречи с членом совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, IT-предпринимателем Антоном Немкиным. Эта встреча прошла в рамках федерального проекта «Диалог на равных», призванного показать молодым людям, успех не зависит от места рождения или наличия богатых родителей, а только от собственного желания и своих способностей.

В начале встречи Антон Немкин познакомил студентов с самыми известными своими проектами - мессенджером «Серафим» и «Цифровой долиной Сочи».

- «Цифровую долину» мы создали, чтобы поддерживать перспективные IT-проекты, - рассказал Антон Немкин. - У нас есть лаборатории, демо-полигон, вся необходимая инфраструктура для разработки, тестирования и демонстрации технологических решений. Мы помогаем ускорить развитие стартапов, а также привлечь инвестиции. За поддержкой своих проектов к нам приходят, в том числе такие молодые ребята, как вы.

Разговор быстро перешел на конкретные темы. Студентов интересовали нюансы ведения бизнеса, конкуренция в сфере IT в России и за рубежом, тенденции в развитии информационных технологий, дополнительные источники финансирования.

- Самое ценное в IT-бизнесе – это команда, - считает Антон Немкин. - Но если вы сами не погрузитесь в суть процесса с головой, ничего не выйдет. И очень важно в случае неудач не опускать руки, не перекладывать ответственность на других, нужно искать проблемы в себе и своем продукте.

Второй важной темой для разговора стало создание «Цифровой долины Прикамья», которая будет площадкой для развития проектов, поиска партнеров и специалистов, местом для презентации новых проектов, коворкинг-центром. Одним из основных направлений «Цифровой долиеы» станут проекты по развитию кадрового потенциала инженерных отраслей, прежде всего связанных с IT.

- Несмотря на то, что у меня опыта больше, думаю, что многие вещи вы знаете лучше меня. Вы моложе, быстрее впитываете новые знания, получаете информацию из огромного количества источников, это помогает вам всегда быть в «творческом тонусе», генерировать свежие идеи. Я буду очень рад послушать их, - продолжил разговор IT-предприниматель.

В свою очередь третьекурсница Пермского медуниверситета Анастасия продемонстрировала эксперту разработанное ею приложение для отслеживания здоровья детей – от новорожденных до семилеток. Проект тщательно продуман, но из-за несовершенства правового регулирования телемедицинских технологий его пока никак не удается запустить.

Антон Немкин сообщил, что в рамках «Цифровой долины Прикамья» возможно оказывать и юридическую помощь, в том числе и по проблемам правового регулирования.

В завершение дискуссии IT-предприниматель поблагодарил студентов за конструктивный диалог и предложил молодым людям напрямую обращаться к нему с инициативами, пожеланиями и новыми идеями в социальных сетях.