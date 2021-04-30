Пермский край и Мариинский театр подписали соглашение о сотрудничестве

Одним из важный аспект соглашения стало укрепление культурных связей между Прикамьем и одним из ведущих музыкальных театров России и мира. Фото: mariinskytheatre

30 апреля в Перми было подписано историческое соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусства между Правительством Пермского края и «Государственным академическим Мариинским театром». Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

- В декабре прошлого года я посетил сцену Мариинки, большой и важный проект для жизни нашей страны, - пояснил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – У нас идет строительство второй сцены Пермского театра оперы и балета, поэтому нам важно узнать опыт реализации подобных проектов, чтобы не совершить ошибок. В этом вопросе руководство Мариинского театра нас консультирует и помогает.

Еще один важный аспект подписанного соглашения – это укрепление культурных связей между Пермским краем и одним из ведущих музыкальных театров России и мира. Не секрет, что действующая сцена Пермского театра оперы и балета в годы Великой Отечественной войны стала родной для театра имени Кирова, который был эвакуирован в Пермь. Многие театральные деятели того времени остались в Прикамье после завершения эвакуации, заложив основу известной пермской школы балета.

- У нас замечательные традиции и не менее амбициозные планы на будущее, - отметил Дмитрий Махонин. - Мы планируем обмениваться нашими культурными мероприятиями с Мариинским театром. Еще в планах – строительство школы для одаренных детей в Перми, и нам бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята знакомились с опытом и мастерством культурных деятелей Санкт-Петербурга.

В ответном слове директор Мариинского театра Валерий Гергиев выразил готовность к сотрудничеству.

- Истории таких взаимоотношений и такого родства театров, пожалуй, нигде больше не существует, - отметил Валерий Гергиев. - В тяжелейшие годы в Перми жил и творил коллектив Кировского театра, и мы не имеем права забывать такие вещи. И возможности для нашего сотрудничества во имя будущих поколений огромны. У Мариинского театра есть большие завоевания и достижения по работе с детишками. Было очень приятно узнать, что в Перми есть планы, нацеленные на ребятишек.

После подписания соглашения будут реализованы совместные проекты, обменные гастролей, создание совместных театральных постановок, обмен опытом работы по всем направлениям деятельности в сфере музыкального искусства, организация стажировок, проведение мастер-классов с участием ведущих деятелей культуры и искусства.

- На нас теперь огромная ответственность и те спектакли, которые будут показаны и в Перми и в Санкт-Петербурге, продолжение того, что когда-то мы делали с San Francisco Operа и La Scala, - объяснил маэстро Валерий Гергиев. – И такие вещи сейчас гораздо умнее делать в России. Лучше, если эти немалые деньги будут оставаться здесь, а не уходить за границу. Не будем забрасывать вас обещаниями, но надеемся, что наше сотрудничество будет динамично развиваться. Надеюсь, что через год мы встретимся здесь же и будем уже говорить о том, что уже удалось сделать.