Отключение воды на майские праздники 2021 года в Перми: какие дома останутся без водоснабжения

- Фото: архив "КП"

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о длинных майских праздниках. Многие пермяки с радостью восприняли эту новость и тут же стали думать, как же провести выходные с 1 по 10 мая.

«Комсомолка» подготовила массу полезных материалов о том, куда сходить в предстоящие праздники, как будут работать самые важные учреждения города, где и когда прогремит салют ко Дню Победы, как будет работать общественный транспорт и о многое другое. Однако не обойдется и без неприятных новостей. В предстоящие выходные, а также в конце следующей недели жители десятков домов останутся без воды. Рассказываем, кому стоит делать запасы.

С 10.00 2 мая до 10.00 3 мая воды не будет по адресам:

- Качалова 35, 37;

- Комбайнеров, 38;

- Космонавта Беляева, 18;

- Мира, 53, 55;

- Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;

- Одоевского, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46.

С 10.00 6 мая до 10.00 7 мая воды не будет в домах по улицам:

- Желябова, 11/2, 14;

- Комиссара Пожарского, 10, 11а, 11б, 12, 12/2, 13, 14, 17а, 19;

- проспект Парковый, 22/2, 24, 25д, 26, 26а, 27а, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 36а;

- Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 29.