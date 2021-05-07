Алексей Антипов: «Принимаемые проекты позволяют общественности влиять на решения»

Депутат ЗС Пермского края Алексей Антипов.

Наша страна отмечает великий праздник – День Победы.

- Подвиг нашего народа невозможно переоценить, - говорит депутат Законодательного Собрания Пермского края Алексей Антипов. – Мы должны сохранить и увековечить память об этом подвиге и подумать над тем, чтобы жизнь наших ветеранов и всех жителей края становилась лучше. Добиваться этого мы можем сообща. Недавно, например, мы совместно с ветеранской организацией «Мотовилихинских заводов» вплотную занялись вопросом сохранения Музея Пермской артиллерии для Пермского края, чтобы не потерялись уникальные экспонаты в связи с процессами реорганизации на заводе. Мы довели проблему до сведения Министерства культуры и губернатора края и ждем окончательного решения. Хотелось бы, чтобы музей перешел в собственность региона. Память о нашей Победе священна, низкий поклон ветеранам! Огромный вклад в Победу внесли труженики тыла. В эти майские дни отмечается знаменательная дата - 285 лет «Мотовилихинских заводов», старейшего из действующих предприятий Урала. Подвиг рабочего, трудившегося на оборонном заводе, также был важен для Победы, как и подвиг солдата, сражавшегося на передовой линии фронта.

- На мой взгляд, значительно расширит возможности общественного влияния на социально экономическую ситуацию в крае принятый в апреле в Законодательном Собрании Пермского края краевой Закон «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», - говорит Алексей Антипов. – В нем предусмотрена новая норма о возможности проведения по проекту закона о бюджете Пермского края и годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края не только публичных слушаний, но и общественных обсуждений. При этом отличительной особенностью общественных обсуждений является возможность их проведения через средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».По словам Алексея Антипова, обратная связь с жителями региона очень важна в депутатской работе.

Многие общественные организации, неравнодушные жители Пермского края смогут воспользоваться этой возможностью и высказать свое мнение по принимаемым решениям в области формирования и исполнения органами власти основного документа – Бюджета Пермского края, определяющего финансово экономические отношения в крае на три года.

Уважаемые жители Пермского края!

Примите искренние поздравления с Днём Победы! Память о борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний. С гордостью вспоминаем тех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны, низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, и уверенности в завтрашнем дне!

Депутат Законодательного Собрания Пермского края Алексей Антипов