Как безопасно провести сплавы и путешествия по Пермскому краю

Отдых не будет омрачен, если выполнять простые правила безопасности. Фото: Василий Вахрин

Впереди череда длинных выходных. Пермяки планируют активно провести их, собираются на сплавы и в туристические походы. Очень важно, если вы новичок, в вашей компании были опытные туристы. Чтобы отдых прошел максимально безопасно, лучше всего обратиться в турфирму. Там составят маршрут и позаботятся о важных мелочах, без которых безопасный отдых невозможен.

Самое первое, что нужно сделать – это зарегистрироваться в МЧС, сделать это должен старший группы. Спасателей нужно проинформировать, что вы собираетесь на сплав или в поход, сделать это нужно заранее.

- На официальном сайте Главного управления в разделе «Регистрация туристских групп»;

- по адресу электронной почты ОДС ЦУКС – cukspk@mail.ru, с темой «заявка на регистрацию туристской группы»

- по телефону 8 (342) 258-40-01 (доб. 486 или 487).

Старший группы должен продумать и проложить маршрут. Если вы сплавляетесь по реке, нужно знать места стоянок. У всех участников сплава должны быть спасательные жилеты. На всякий случай возьмите с собой аптечку. В нее можно положить бинты, «зеленку», пластыри.

Возьмите с собой внешний аккумулятор для телефона, чтобы оставаться на связи как можно дольше. Катамаран, на котором вы собираетесь плыть не должен быть перегружен. Передвигаться на нем нужно, соблюдая дистанцию с другим катамараном.

Также специалисты МЧС напоминают туристам, что распитие спиртных напитков во время туристических сплавов может привести к трагедии с гибелью людей, так как под действием алкоголя человек не может своевременно оценить опасность возникновения угрожающей жизни или здоровью ситуации и быстро принять необходимые меры.