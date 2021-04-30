15 тысяч пермяков написали «Диктант Победы»

Принял участие в акции и член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, Антон Немкин.

Около 15 тысяч пермяков приняли участие в международной акции «Диктант Победы». В Прикамье это событие происходит уже в третий раз. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно было как в формате онлайн, так и на 265 очных площадках: в школах, колледжах, вузах, учреждения культуры, заводах Пермского края. Были организованы площадки в историческом парке «Россия – моя история» и библиотеке имени М. Горького,в бункере музея 52-й ракетной дивизии ЗАТО «Звездный»и на базе учебного центра МЧС. На открытых площадках акция проходила с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

- С каждым годом к «Диктанту Победы» присоединяются новые участники. В этом году его написали более 15 тыс. жителей Пермского края – это значительно больше, чем годом ранее. Предлагаемые вопросы позволят проверить свои знания о Великой Отечественной войне, более глубоко понять этот героический период истории нашей страны. Целей у диктанта несколько. Первая — отдать дань поколению победителей. Вторая - воспитательная цель. Надо, чтобы наши дети знали историю Победы, - отметил Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

«Диктант Победы» писали школьники, студенты, сотрудники заводов, министерства обороны и Росгвардии.

«Диктант Победы» писали школьники, студенты, сотрудники заводов, министерства обороны, Росгвардии и другие неравнодушные жители. Принял участие в акции и член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор идеи «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин.

- Близится день, когда мы особо благодарим наших ветеранов, вспоминаем наших героев. Все мы понимаем важность защиты правды о нашей истории. Это возможно только через патриотическое воспитание молодежи и через такие проекты как «Диктант Победы», вовлекающие многотысячную аудиторию, - уверен Антон Немкин. – Лично я принял участие в написании диктанта потому, что это полезное и нужное мероприятие. Мы часто жалуемся, что новое поколение забывает о наших великих победах. И кто, как не мы, своим личным примером должны напоминать, рассказывать и передавать эту историю нашим детям и внукам.

Основная задача «Диктанта Победы» – сохранить историческую память, привлечь молодежь к изучению знаковых событий и личностей Великой Отечественной войны. Причем, не только в масштабе всей страны, но на уровне Пермского края. Поэтому из 25 вопросов диктанта пять были посвящены событиям военных лет в Прикамье.