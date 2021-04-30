ТОП-5 мест в Пермском крае, куда можно съездить на майские праздники

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки, которые остались дома на длинные майские каникулы-2021, могут отправиться в путешествие по Пермскому краю. Ведь наш регион очень богат на интересные и необычные места. Мы узнали стоимость (а некоторое из достопримечательностей бесплатны, - Ред.) и время их работы.

ИССЛЕДУЕМ КУНГУРСКУЮ ЛЕДЯНУЮ ПЕЩЕРУ

В 100 километрах от Перми находится одна из самых популярных достопримечательностей России – Кунгурская ледяная пещера, которую будет интересно посмотреть не только взрослым, но и семьям с детьми. Ведь Кунгурская ледяная пещера - это крупнейшая карстовая пещера в Европейской части страны и седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности.

Возраст пещеры оценивается в 10-12 тысяч лет. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Ее длина составляет около 5700 метров, 1500 из них оборудовано для посещений туристами. В один миг из теплой весны посетители могут попасть в сказочную зиму, ведь температура воздуха в пещере от +5 °C до −2 °C, где царит лед и холод.

Внутри пещеры 58 гротов, 70 озер, 146 «органных труб» - высоких шахт, доходящих почти до поверхности. Возраст пещеры оценивается в 10-12 тысяч лет.

Для туристов здесь предлагаются различные маршруты и тематические экскурсии. Можно приехать на несколько дней и поселиться в гостинично-туристическом комплексе «Сталагмит» с комфортабельными номерами, кафе, СПА-центром, фитнес-залом и бильярдом. При желании проехаться с экскурсией по Кунгуру и принять участие в мастер-классах по народным промыслам.

Адрес: Кунгурская ледяная пещера, Кунгур.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, кассы с 9.00.

Вход на территорию: в будни от 700 рублей для взрослых, от 500 рублей - для детей. В выходные от 900 рублей для взрослых, от 600 рублей для детей.

ГУЛЯЕМ ПО ХОХЛОВКЕ

Этнографический музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка» - излюбленное место туристов. Здесь посетители могут увидеть уникальные постройки XVII-XIX веков. В музее собраны лучшие образцы народной строительной и художественной культуры Прикамья: церкви, построенные еще в Петровские времена, ветряная мельница, крестьянские усадьбы, сторожевая башня и солеварня.

Все строения были перевезены с севера Пермского края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все строения были перевезены с севера Пермского края. Летом с верхушки холма открывается великолепный вид - речная гладь, скалы вдоль залива, лесистые холмы.

Адрес: Пермский район, село Хохловка, добираться до музея можно по трассе Пермь - Ильинский

Режим работы: с 10.00 до 18.00 без выходных дней. Последний понедельник месяца - санитарный день.

Вход на территорию: билет для взрослых - 150 рублей, льготный - 100 рублей, детский билет до 18 лет – бесплатно.

СОВЕРШАЕМ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА БЕЛУЮ ГОРУ

Вся ширь и красота уральской природы откроется туристам, которые совершат паломничество на Белую гору в Кунгурском районе. Здесь находится Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Белой гору назвали из-за нетающего снега, который долго укрывает вершину вплоть до самого лета. Но сейчас, в апреле снег на Белой горе уже начал таять.

Белую гору называют местом силы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Белую гору называют местом силы. В ней - подземные источники малых рек и целебные ключи. Грунтовые воды редко поднимаются на возвышенность, а Белая гора прямо пропитана источниками: ее 13 ручьев, стекающие со склонов, потом превращаются в реки. А с вершины исходит родник, освященный во имя Николая Чудотворца.

В Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре можно пройти таинство крещения, заказать поминовение и даже переночевать в келье для паломников.

Адрес: из Перми выезжаем на трассу Пермь-Екатеринбург и едем 72 км до правого отворота на Калинино. После едем по главной дороге еще 46 км.

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00 часов.

Вход на территорию: свободный

ДЕЛАЕМ СЭЛФИ У ВОДОПАДА ПЛАКУН

На правом берегу реки Сылвы, недалеко от Суксуна находится самый известный водопад Прикамья - Плакун, природный памятник регионального значения. Поток водопада формируется из множества родников, выходящих из вершины горы, поэтому отдохнуть возле него будет очень приятно. Чистейшая вода падает с семиметровой высоты, разбрызгиваясь во все стороны прозрачными струйками. Название водопаду дала старая легенда о девушке, замурованной в недрах горы, - от ее слез и появился водопад.

Название водопаду дала старая легенда. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

На фоне красивой уральской природы получаются прекрасные фото, которые туристы с удовольствием выкладывают потом в соцсетях с хэштегом #водопалплакун

Адрес: ехать по дороге Пермь - Екатеринбург до Суксуна. Затем по указателю на село Тохтарево, оттуда через деревню Пепелыши к водопаду Плакун ведут специальные указатели.

Режим работы: ежедневно

Вход на территорию: свободный

ГУЛЯЕМ ПО КАМЕННОМУ ГОРОДУ

Каменный город в Пермском крае - это один из самых посещаемых туристических объектов Урала. Его скалы - словно причудливый заброшенный город, состоящий из бесконечных лабиринтов - узких улиц, улочек и переулков.

Местные прозвали каменные чертоги «Чертовым городищем», ведь не человек же слепил этот затейливый пейзаж. Туристы придумали красивую сказку о королевстве, которое злой волшебник якобы превратил в камень. Высота «каменных домов» составляет до 12 метров, а высота над уровнем моря – около полукилометра. Различные скальные останцы напоминают разных животных, поэтому носят названия Большая Черепаха, Крылатый страж, Крыса, Тюлень. Вид с останцев открывается замечательный!

Высота «каменных домов» составляет до 12 метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По мнению ученых, Каменный город - это устье древней реки, впадавшей в Пермское море миллионы лет назад.

Адрес: из Перми до Каменного города лучше всего доехать на автомобиле через Чусовой, Гремячинск, Усьву. Через несколько километров после Усьвы будет поворот направо с указателем «Каменный город». Когда дорога закончится у шлагбаума, нужно оставить автомобиль и идти по лесной тропе около полутора километров.

Режим работы: ежедневно

Вход на территорию: свободный