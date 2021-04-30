ТОП-5 достопримечательностей Перми, которые можно посетить на майские праздники

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь может удивить туристов, да и самих пермяков большим количеством достопримечательностей. Здесь можно найти хорошие варианты для недорогого и бюджетного отдыха. Красивые, благоустроенные территории, игровые и спортивные площадки, отличные рестораны, бары, кафе и главные визитные карточки города.

Главные городские достопримечательности

Сейчас город готовится к своему 300-летнему юбилею, принаряжается, украшается. И так как в майские праздники объявлены нерабочими, есть смысл прогуляться с семьей до главных городских достопримечательностей, часть из которых для посетителей бесплатны:

ПЕРМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ И «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ»

Визитной карточкой города стала надпись «Счастье не за горами» на пермской набережной, которая была создана художником Борисом Матросовым и установлена в 2009 году.

Надпись стала знаменитой после того, как попала в сериал «Реальные пацаны» и в фильм режиссера Александра Велединского «Географ глобус пропил». Каждую весну пермяки ждут паводка, во время «большой воды» культовая надпись нередко полностью скрывается под водой. Но в июне она всегда готова стать фоном для шикарных сэлфи приехавших туристов.

Визитной карточкой города стала надпись «Счастье не за горами». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но не только само «Счастье», но и набережная – центр притяжения пермяков и гостей города. Здесь в жаркий день можно прокатиться на речном трамвайчике, позаниматься на тренажерах, прогуляться и посмотреть на выступления артистов.

Адрес: Пермская набережная, улица Монастырская, д.2, Пермь.

Режим работы: ежедневно

Вход на территорию: свободный

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И ДОМ МЕШКОВА

Музей был основан в 1894-м и неоднократно переезжал с места на место. В 2007-м он обосновался в роскошном особняке, принадлежавшем меценату Мешкову.

Экспозиция музея знакомит гостей с подробной историей Пермского края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экспозиция музея знакомит гостей с подробной историей Пермского края, начиная с древнейших периодов и заканчивая нашим временем. Основу собрания составляет выставка «История Прикамья», занимающая два этажа здания. Здесь можно узнать о быте древних людей, а также жителей Перми на разных этапах существования города.

Адрес: Пермский краеведческий музей, улица Монастырская, Пермь.

Режим работы: понедельник - выходной день, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье 10.00 - 19.00 (касса до 18.00). Четверг 12.00 - 21.00 (касса до 18.00)

Вход: дети до 18 лет – бесплатно, студенты, пенсионеры - 100 руб., остальные посетители - 150 руб.

ПАМЯТНИК БУКВЕ «П» (ПЕРМСКИЕ ВОРОТА)

Необычный объект расположен рядом с железнодорожным вокзалом и встречает всех, кто приехал в Пермь на поезде. Его название - «Пермские ворота». Со дня своего появления памятник вызывает в горожанах и туристах противоречивые чувства: кто-то восхищается креативностью создателей, а кто-то не прочь и вовсе снести его. В народе объемную «П» нередко называют «табуреткой».

В народе объемную «П» нередко называют «табуреткой». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идея строительства возникла у художника Николая Полесского. В памятнике он хотел запечатлеть традиционное занятие местных лесорубов прошлого – сплав бревен по реке Каме. Объект полностью выполнен из еловых бревен: на его создание их потребовалось 5200 штук. Визуально он напоминает Триумфальную арку, но проемы обращены не на две, а сразу на четыре стороны. Высота удивительной конструкции – 12 м. Полюбоваться ей можно не только днем, но и в темное время суток, когда включают специальную подсветку.

Адрес: Пермские ворота, улица Ленина, Пермь.

Режим работы: ежедневно

Вход на территорию: свободный

СКУЛЬПТУРА «ПЕРМЯК-СОЛЕНЫ УШИ»

Памятник, мимо которого нельзя пройти мимо, не сделав фотографию, связан с еще одним традиционным промыслом пермяков – солеварением. Работникам солеварен часто приходилось таскать на плечах тяжелые мешки с солью. От высыпающейся соли уши у них опухали и краснели. Так появилось прозвище местных жителей Пермяк - соленые уши.

Скульптура появилась в Перми в 2006 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Памятник представляет собой круглую рамку на постаменте с большими чугунными ушами. Напротив нее – скульптура фотографа. Идея памятника в том, чтобы сфотографироваться, подставив лицо в «ушастую» рамку. Скульптура появилась в Перми в 2006 году, ее автор - Рустам Исмагилов.

Адрес: Пермяк-соленые уши, Комсомольский проспект, Пермь.

Режим работы: ежедневно

Вход на территорию: свободный

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Собрание Пермской государственной художественной галереи включает в себя свыше 50 тысяч работ. Самое необычное, что находится галерея в здании Спасо-Преображенского собора: редкий случай для современности, когда религиозный памятник служит домом мирской организации.

Собрание Пермской государственной художественной галереи включает в себя свыше 50 тысяч работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На обозрение посетителей выставлены работы европейских и российских мастеров живописи, графики, скульптуры и народного творчества. Здесь представлены искусство античности, Индии, Китая и Японии и чисто пермское искусство: уникальные деревянные скульптуры, которые разыскали в ходе экспедиций в различные уголки Пермского края и собрали в одном зале.

Адрес: Пермская государственная художественная галерея, Комсомольский проспект, Пермь.

Режим работы: Понедельник – выходной, вторник, среда, пятница, суббота 10.00-19.00, четверг 12.00-21.00, воскресенье 11:00-19:00.

Вход на территорию: Взрослые - 150 рублей, пенсионеры и студенты ВУЗов - 80 рублей, учащиеся ССУЗов - 40 рублей, дети до 18 лет – бесплатно.