Как будет работать общественный транспорт в майские праздники 2021 года в Перми

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро пермяков ждут длинные майские выходные. Кто-то уедет на дачу, кто-то - на сплавы, а кто-то и вовсе отправится в путешествие в другие страны, но будут и те, кто останется работать и отдыхать в городе. Для всех, кто будет проводить майские выходные с 1 по 10 мая 2021 года в Перми, рассказываем, как будет работать общественный транспорт.

В майские каникулы в Перми изменят работу общественного транспорта. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая все автобусы и трамваи будут ходить по расписанию воскресенья, то есть на маршруты выйдут меньше машин, чем в будни.

С 4 по 7 мая большинство автобусов и трамваев будут ходить по субботнему расписанию. Но ряд маршрутов в эти дни продолжат работать по обычному графику. Это связано с непрерывным режимом работы крупных предприятий.

- В эти дни в полном составе на линии выйдут автобусы № 15, 18, 32, 44, 50, 53, 54 и 77, а также трамваи №2, 5 и 8, - сообщили «Комсомолке» в департаменте транспорта Перми. - В случае необходимости в работу транспорта будут внесены изменения.

Также в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Уральской с 1 до 10 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Лифанова на участке от улицы Якова Свердлова до улицы Уральской. В связи с этим изменится движение автобусных кольцевых маршрутов №69 и №70, отметили в департаменте транспорта.

С 1 по 10 мая автобус №69 «микрорайон Ива – улица Грачёва» от остановки «улица 1905 года» по улице Лифанова пойдет по улицам Лифанова, Якова Свердлова, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова – и далее по маршруту. Автобус №70 «улица Грачёва – микрорайон Ива» от остановки «улица Обросова» пойдет по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года – и далее по маршруту.