«Поют, танцуют и предсказывают будущее». В Пермский край приехала выставка роботов со всего мира

Фото: МТС

На Заводе Шпагина в Перми открылась масштабная образовательная выставка «Робостанция МТС». На ней дети, родители и педагоги смогут познакомиться с современными образцами робототехники и попробовать себя в роли творцов новых технологий.

На выставке представлено более 10 роботов как из России, так из иностранных государств - Великобритании и Китая. Робот Пушкин» от компании Нейроботикс прочитает стихи великого поэта. Миниатюрный робот ALFA умеет балансировать, стоя под наклоном на одной ноге, и не падать. Робот «Мимишка» - это огромный медведь, с которым можно и даже нужно обниматься. А еще он умеет замерять силу объятий человека. Звезда выставки — робот «Теспиан» — самый большой из всех роботов. Он распознает человеческую речь, умеет петь и танцевать. Роботы российского производства «Кусака и «Деревяка». Робот «Кусака» проверит вашу реакцию и внимательность, а робот «Деревяка» умеет предсказывать будущее.

Фото: МТС

В МТС надеются, что выставка вдохновит пермских ребят всерьез заняться робототехникой. «Для этого был задуман проект «Поколение М». На этой площадке размещены конкурсы и мастер-классы от мастеров по разным творческим направлениям, от классических вокала и танца до робототехники, блогерства, дизайна одежды. Любой ребенок независимо от того, где он живет может поучаствовать в наших конкурсах, могут попасть на стажировку к певице Полине Гагариной, модным дизайнерам Юлии Далакян или Игорю Гуляеву, сняться в «Ералаше». Дети, интересующиеся робототехникой, могут принять участие в нашем конкурсе на создание робота, который заботиться о природе. Этот конкурс мы проводим совместно с московской Робостанцией и отправиться в робошколу», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В преддверии выставки такой конкурс был проведен МТС совместно с «Кванториумом Фотоника» и в Пермском крае. Ребята предложили проекты по созданию роботизированной станции для сбора мусора в парке или на улице, станции сбора пакетиков, разработали роботов-уборщиков, установку по выращиванию растений и даже муравьиную ферму. Чтобы наградить лучших ребят на открытие выставки приехали заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников, мэр Перми Алексей Демкин и уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова. Награды из рук получили Егор Якушев за проект солнечно-водородной микросети (1 место), Михаил Драчев за прототип роботизированной станции для сбора мусора (2 место), Андрей Кузякин и Алена Варлашова за проект установки для выращивания растений и очистки кислорода (3 место).

Фото: МТС

Креативный директор московской Робостанции Алиса Конюховская отметила, что у пермских ребят еще есть возможность принять участие в конкурсе и стать победителями. «работы принимаются до 31 мая. Мы рады быть партнерами МТС и хотим, чтобы как можно больше талантливых пермяков и ребят со всей нашей страны участвовали в подобных мероприятиях и конкурсах», — отметила она.

«Проект безусловно важный, интересный. Мы видим какой глубокий интерес испытывают ребята, рассматривая те или иные роботы. Вот, например, робот Пушкин, который читает стихи. Или, например, помощник по дому. Я уверен, что подобного рода площадки они дают импульс в развитии нашим детям», — отметил Алексей Демкин.

Фото: МТС

Алексей Черников отметил, что общие усилия по подготовке ИТ-специалистов помогут региону развиваться. «В Пермском крае активно развивается ИКТ-сфера, потребность в квалифицированных ИТ-кадрах держится стабильно в топ-запросах работодателей. Мы воспитываем будущих айтишников для ИТ и смежных отраслей уже со школьной скамьи. Поэтому помимо ИТ-специальностей в вузах и колледжах, работают образовательные проекты для школьников – детский технопарк «Кванториум» и IT-куб. Сегодня мы открыли не просто выставку для детей, это творческий благотворительный проект, который приглашает в мир робототехники и программирования юных исследователей», — пояснил Алексей Черников.

Фото: МТС

В Перми выставка будет работать до 2 мая с 10.00 до 19.00. Все мероприятия «Робостанции МТС» абсолютно бесплатны для посетителей. Потом выставка отправится в Чернушку, где мероприятие пройдет с 5 по 8 мая. Здесь партнером «Поколения М» станет компания «ЛУКОЙЛ».