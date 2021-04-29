«В каждом микрорайоне Перми должен быть небольшой сквер»

В Перми становится все больше узнаваемых брендов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прошло заседание Общественного совета при Пермской городской думе.

Такой орган был создан для обсуждения важных для города вопросов с общественностью, с заслуженными людьми, с теми, чье мнение уважают жители Перми. Мнения и предложения членов совета напрямую влияют на депутатскую позицию при принятии тех или иных решений.

На этот раз членам Общественного совета предстояло обсудить важнейшую тему – а именно то, какими видит перспективы и направления развития столицы Прикамья Глава города Алексей Дёмкин.

Площадка для диалога с общественностью

- Даже в условиях пандемии Общественный совет продолжает свою работу в режиме видео-конференцсвязи, акцентируя внимание на проблемах городской жизни, анализируя проблемы, предлагая пути их решения, - открыл заседание руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Пермяки могут рассчитывать на активную и конструктивную позицию членов совета. С докладом о развитии муниципального образования сегодня выступит глава города Перми Алексей Николаевич Дёмкин. После этого члены Общественного совета могут задать ему интересующие их вопросы и высказать свои предложения.

Алексей Дёмкин поблагодарил за предоставленную возможность обсудить планы развития Перми с общественностью.

- Уверен, что наш открытый диалог будет способствовать качественному решению вопросов местного значения в интересах жителей нашего города, - отметил Алексей Дёмкин. – С 2019 года в России в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина реализуются национальные проекты, в которых отражены цели и стратегические задачи развития нашей страны. Именно эти проекты и должны стать основой развития нашего города.

«Совместно решаем – вместе делаем»

Алексей Дёмкин сообщил представителям общественности, что основной целью развития города он считает создание комфортной городской среды.

- При этом необходимо учитывать две тенденции: первая – это улучшение локальных инфраструктур, и вторая – развитие городского центра, - подчеркнул Глава города. – Одна из главных задач городской администрации – найти золотую середину между этими двумя тенденциями. Развитие социальной и муниципальной инфраструктуры, строительство дорог, создание парков и скверов, экологическое развитие в равной мере должны относиться ко всем районам города. Это один из основных принципов. Еще один важный принцип – развитие города должно идти в тесном взаимодействии с населением города. По принципу: совместно решаем – вместе делаем. И здесь я всецело рассчитываю на депутатский корпус Пермской городской Думы и представителей общественности.

Глава Перми рассказал о планах развития различных отраслей города – медицины, образования, культуры, спорта. Он отметил, что помимо эспланады и набережной Камы, которые в последнее время кардинально преобразились, в Перми должно появиться еще одно популярное общественное пространство – Завод Шпагина. Алексей Дёмкин подчеркнул, что Пермь должна подтверждать свой бренд фестивальной и спортивной столицы, что в городе должно проходить много ярких запоминающихся событий, таких, например, как городской карнавал, Пермский марафон, лыжный спринт «Ёлки. Пермский период» и другие спортивные а культурные акции, которые уже стали узнаваемыми брендами Перми.

Члены Общественного совета излагали свое видение, что именно нужно развивать в городе прежде всего. Они говорили, например, о необходимости повышения квалификации педагогов, развитии института медиации, совершенствовании системы обращения с бытовыми отходами, обустройстве территории Первогорода.

Все предложения будут учтены

Руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что все прозвучавшие на заседании Общественного совета предложения будут обобщены и учтены в итоговом протоколе.

- В современном городе должно быть, в первую очередь, чисто, красиво, уютно, удобно и безопасно, - заключил Алексей Дёмкин. - Пожалуй, именно этими словами можно выразить то, чего ждут люди. Все это должно быть применимо не только к центру, но и к каждому району города. В каждом микрорайоне должен быть свой небольшой сквер с малыми архитектурными формами, безопасной детской площадкой, лавочками, с возможностью заниматься физкультурой и спортом. И тогда они станут местом притяжения для жителей близлежащих домов.