Больше, выше, сильнее: как развивается нацпроект по повышению производительности труда в Пермском крае

Дмитрий Станиславович Скриванов, депутат Госдумы РФ от Пермского края, куратор приоритетного нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» от «Единой России». Фото предоставлено пресс-службой депутата ГД Скриванова Д.С.

Страна живет в ожидании предстоящих длинных выходных. Но не будем забывать, что 1 мая – праздник не только весны, но и труда. Вот о труде, а именно о развитии в Прикамье национального проекта по повышению его производительности, мы поговорим с депутатом Госдумы РФ от Пермского края, куратором приоритетного нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» от «Единой России» Дмитрием Скривановым.

НА ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ В ГОД

- Дмитрий Станиславович, какие поставлены задачи национальным проектом «Производительность труда и поддержка занятости»?

- Обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Это позволит существенно повысить конкурентоспособность российской экономики на мировом рынке. И самое главное – поможет повысить качество жизни россиян.

Нацпроект стал особенно актуальным для регионов в период борьбы с последствиями пандемии. Ведь предприятия получают финансирование на развитие и новое оборудование, тем самым повышая производительность и наращивая обороты. Новые технологические процессы требуют повышения квалификации персонала и расширения штата сотрудников, поэтому создаются новые рабочие места.

- Насколько оперативно Прикамье включилось в процесс?

- Для Пермского края опыт участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» стал весьма успешным и стимулирующим на дальнейшее развитие. Так как Прикамье было одним из первопроходцев в реализации программы, то и доля ответственности была выше. Многие новые идеи по повышению производительности труда были впервые применены именно здесь, а далее с учетом ошибок и недочетов тиражировались уже на всю страну. Например, именно Пермский край был одним из первых, кто занялся вовлечением в реализацию нацпроекта малого бизнеса, обеспечив ему финансирование из краевого бюджета, что стало очень успешной практикой.

ГЕОГРАФИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

- Очевидно, что экономическое развитие страны сильно зависит от эффективности работы средних и крупных отраслевых производств…

-...разумеется, а их эффективность, соответственно, зависит от производительности труда. То есть получается такая схема – чем выше производительность труда на предприятиях, тем стремительнее и успешнее развивается экономика. Именно поэтому так важно уделять большое внимание вопросам повышения производительности на государственном уровне.

Развитие проекта началась в 2017 году, и его основной задачей стало обеспечение темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях минимум на 5% в год. На начальном этапе участие принимали всего 6 регионов, среди которых был и Пермский край. На сегодня в программе насчитывается уже 69 регионов РФ – и по планам география проекта будет расширяться.

- Какие отрасли экономики представлены в программе?

- Самые разные – от сельского хозяйства до логистических и строительных компаний. Примечательно, что участие в программе бесплатное, но необходимо соответствовать определенным критериям.

В рамках программы предполагается использование комплекса мер, направленных на повышение производительности труда. Это информирование и обучение персонала для повышения его квалификации, модернизация оборудования, разработка новых стратегий развития предприятия, снятие ряда нормативно-правовых барьеров и многое другое.

Важно, чтобы в рабочий процесс был вовлечен каждый сотрудник – от рабочего до руководителя. Для этого проводятся стимулирующие мероприятия, разрабатываются планы по улучшению условий труда, что в положительном ключе сказывается на эффективности работы персонала.

Содействие государства выходу компаний на новые рынки – не только на внутренние, но и на внешние – еще один стимулирующий фактор повышения производительности труда. Специально для этого были разработаны тренинги для предприятий, на которых они детально рассматривают все стадии выхода на внешний рынок. Сотрудники направляются на другие российские и зарубежные предприятия для обмена опытом и получения новых знаний.

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ

- Прикамье может похвастаться очевидными успехами в развитии нацпроекта?

- На прошедшем недавно VI Пермском инженерно-промышленном форуме его участники обсуждали в том числе и ход выполнения нацпроекта «Производительность труда». Динамика, на мой взгляд, положительная. Так, например, по итогам 2020 года в нацпроект вступило 92 предприятия Прикамья. В 2019-2020 годы обучение прошли 6 775 работников предприятий-участников, а общий объем финансирования по данному направлению составил 118,9 млн руб. 60 учебных заведений Пермского края и России приняли участие в программе – они обучили специалистов более чем по 100 направлениям.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин недавно отметил: «Повышение производительности труда в компаниях Прикамья – это не только укрепление экономической стабильности региона и модернизация производственных мощностей, но и профессиональный рост для работников. Ежегодно на их переобучение направляются десятки миллионов рублей. Соответственно, растет уровень их компетенций, а значит, и заработные платы, улучшаются условия труда».

Нужно сказать, что благодаря участию в программе, предприятия получают серьезные меры поддержки от государства – от финансирования до снижения налоговой нагрузки. За счет этого появляется возможность цифровизации и модернизации условий труда, что позволяет развивать компетенции персонала. А это, в свою очередь, сказывается на улучшении условий труда, повышении заработных плат, что, несомненно, ведет к повышению уровня жизни в целом.