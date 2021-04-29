В Перми во время сложных родов Билбери Беатриче Аманси с Горы Ключей потеряла сразу 8 малышей

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В Пермский краевой суд с иском к ветеринарам обратилась хозяйка английского бульдога по кличке Билбери Беатриче Аманси с Горы Ключей. По мнению женщины, из-за несвоевременной помощи ее собаке во время родов погибли восемь малышей. Женщина требовала возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей, а также по 25 тысяч рублей за каждого умершего щенка.

Судебное разбирательство длилось довольно долго, в итоге краевой суд не нашел нарушений в действиях ветеринаров и отказал пермячке в иске.

- Спецификой таких «ветеринарных дел» является то, что в отличие от «медицинских процессов», в ветеринарии отсутствуют стандарты и порядки оказания ветеринарной помощи, нет даже методических рекомендаций по многим практическим ситуациям, не говоря уже, например, о национальных руководствах, которые давно выпущены по всем специальностям в медицине. Поэтому для разрешения «ветеринарных споров» применяются общие нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» N 4979-1 (от 08.12.2020 - ред. ) «О ветеринарии», а также сложившиеся практические подходы к оказанию ветеринарных услуг и очень избирательно – медицинские нормативы, по принципу «аналогии закона», - объяснили в пресс-службе медико-правовой коллегии.