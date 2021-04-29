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Общество29 апреля 2021 11:53

Погода на майские праздники 2021 в Перми: ливни, шквалы, грозы и потепление до +22

Погода на майские праздники 2021 в Перми поразит нас своим разнообразием
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Первая пятидневка мая ожидается самой дождливой за последние 14 лет.

Первая пятидневка мая ожидается самой дождливой за последние 14 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Судя по всему, погода в майские праздники на даст нам расслабиться – продемонстрирует все, на что она способна. Синоптики предупреждают, что Пермь в начале месяца может попросту «залить», ветер будет ломать деревья, могут прогреметь майские грозы, и не исключено, что с юга к нам ненадолго заглянет почти летнее тепло.

- Действительно, первая пятидневка мая ожидается самой дождливой за последние 14 лет, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Что-то подобное наблюдалось у нас только в 2007 году, когда майские праздники тоже начались с осадков. Единственное отличие: тогда было очень холодно, и чаще шел снег, чем дождь. Сейчас будет значительно теплей, но осадков выпадет очень много: лишь в понедельник, 3 мая, день будет сравнительно сухим. При этом 1 мая с выходом циклона будет дуть очень сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду или даже больше. Такие шквалы уже способны ломать деревья.

Что будет показывать в эти дни термометр за окном?

- С утра 1 мая пойдут дожди на севере края, а к вечеру они распространятся на Пермь и южные районы, - сообщает Андрей Шихов. - При этом днем будет достаточно тепло: в Перми – до +15 градусов. Первая половина дня 2 мая может быть тоже дождливой. Температура днем будет от +6 до +11 градусов. В понедельник, 3 мая, день ожидается без осадков, ветер стихнет. Днем температура воздуха может подняться до +10… +15 градусов, но ночью возможны заморозки.

А вот затем, по словам метеоролога, в Прикамье может выйти следующий циклон, и с его приходом ожидается еще больше осадков.

- 4 и 5 мая Пермь может снова «залить», при этом мы можем стать свидетелями майских гроз, – прогнозирует Андрей Шихов. - А вот что будет с температурой, пока не очень понятно. На севере будет прохладно, а вот на Южный Урал придет тепло, столбик термометра там поднимется выше +25 градусов. Возможно, теплый воздух захватит южные районы края, и тогда там сразу потеплеет до +20… +22 градусов. Насчет Перми – все зависит, в какую зону она попадет. В столице Прикамья в эти дни либо сохранятся прохладная погода - не выше +15 градусов, либо будет кратковременное потепление, как и в южных территориях Прикамья – до +22 градусов.

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