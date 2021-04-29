Глава Прикамья Дмитрий Махонин: «Будем и дальше помогать тем, кто хочет работать на селе»

АО «Росагролизинг» помогает аграриям приобретать самую современную технику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С визитом в Пермский край приехал генеральный директор АО «Росагролизинг». Целью его приезда стало подписание соглашения между государственной корпорацией и регионом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель «Росагролизинга» Павел Косов поставили подписи под документом, который предполагает взаимодействие, направленное на техническую модернизацию предприятий АПК Пермского края. Частью сотрудничества станет информирование о мерах господдержки и уникальных предложениях «Росагролизинга». Эта компания оказывает услуги лизинга - финансовой аренды оборудования, техники - предприятиям сферы агропромышленного комплекса.

Это не первое соглашение между лизинговой компанией и краем - сотрудничество длится уже два десятка лет. Такие соглашения, которые регулярно пролонгируются, носят рамочный характер, и затем наполняются конкретным содержанием.

Глава региона и руководитель лизинговой госкорпорации подчеркнули, что у Прикамья есть все возможности увеличить степень взаимодействия как качественно, так и количественно.

Дмитрий Махонин и Павел Косов поставили подписи под соглашением о сотрудничестве. Фото: краевое правительство.

«У нас большие амбиции в развитии сельского хозяйства»

Во время рабочей встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов обсудили действующие в регионе условия приобретения новой техники для сельхозпредприятий, а также программы госкорпорации по финансовой аренде.

Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что обновление техники очень актуально для сельхозпредприятий Прикамья.

- Каждый раз, когда выезжаем в территории, обязательно посещаем наши хозяйства, - отметил Дмитрий Махонин. - И на вопрос, какая мера поддержки нужна, часто слышим, что необходимы комфортные условия по лизингу. У нас большие амбиции в вопросах развития сельского хозяйства. Но при этом парк сельхозтехники у многих предприятий устарел, нуждается в обновлении, темпы которого необходимо наращивать. Кроме того, у предприятий есть перспективные проекты по переработке сельхозпродукции – для них также необходимо оборудование. Следовательно, требуется привлечение финансов. И лизинговые инструменты позволяют это сделать. Нам предстоит с новым руководителем Министерства сельского хозяйства Пермского края обсудить, как можно улучшить программу субсидирования на приобретение техники. И будем сотрудничать с АО «Росагролизинг», чтобы наши предприятия обновляли сельхозтехнику, увеличивая с ее помощью производительность труда.

Руководитель госкорпорации Павел Косов позитивно оценил достижения Пермского края в деле обновления сельхозтехники. Например, по данным лизинговой компании, среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край занимает первое место по доле приобретаемой самоходной сельхозтехники с использованием лизинговых механизмов. В 2020 году по сравнению с 2019 годом рост портфеля по сделкам «Росагролизинга» с сельхозпредприятиями края составил 25 процентов, доля в приобретении самоходной сельхозтехники аграриями региона достигла 46 процентов.

На встрече с сельхозпроизводителями речь шла о развитии агропромышленного комплекса в регионе. Фото: краевое правительство.

«Сельское хозяйство региона должно стать более современным»

Руководитель «Рослизинга» встретился также с представителями сельскохозяйственных предприятий Пермского края.

- Я очень надеюсь, что сотрудничество Пермского края и АО «Росагролизинг» получит новое развитие, и в итоге существенно увеличится портфель заказов и объем сельскохозяйственной техники, которую приобретают агропромышленные предприятия региона, - отметил руководитель «Росагролизинга» Павел Косов. - С 2002 года общий объем инвестиций со стороны корпорации в приобретение техники для сельхозпроизводителей Пермского края составил почти 1 миллиард 900 миллионов рублей, в прошлом году – 300 миллионов рублей. Цифры неплохие, но с теми возможностями, которые есть у региона, можно значительно наращивать эти объемы. У Пермского края есть хороший потенциал для серьезного развития агропромышленного комплекса.

Представители сельскохозяйственных предприятий Прикамья отмечали, что в последнее время в регионе идет процесс обновление парка сельскохозяйственных машин, но его можно ускорить, чтобы добиться более быстрой модернизации агропромышленного комплекса региона.

- В Пермском крае сейчас в обороте около 5,5 тысяч единиц сельхозтехники, при этом возраст части этой техники превышает 10 лет, - отметил генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. – Я уверен, что такую ситуацию всем хотелось бы изменить, и при эффективных мерах поддержки это можно сделать достаточно быстро. Очень хороший эффект имеет взаимодействие продуктов «Росагролизинга» с региональными мерами поддержки. Сейчас в Пермском крае, например, предлагаются региональные субсидии в виде погашения первоначального взноса. Наш опыт работы с регионами говорит о том, что такая поддержка может привести к быстрому росту объемов приобретения сельхозтехники и введению ее в оборот.

Участники «круглого стола» положительно оценили итоги состоявшегося обсуждения.

- Если будут воплощены идеи, высказанные в ходе встречи, то модернизация агропромышленного комплекса Прикамья может существенно продвинуться, - считает, например, генеральный директор агрофирмы «Труд» Владимир Юшков. - Нам надо развивать наше сельское хозяйство, оно должно стать более современным. Обнадеживает, что руководители «Росагролизинга» готовы к обратной связи с сельхозпроизводителями, что они улучшают взаимодействие с ними. Если наши заявки и пожелания будут выполняться оперативно, и мы получим дополнительную поддержку при приобретении сельхозтехники, то это может придать хороший импульс развитию.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Пермском крае и дальше будут оказывать поддержку для обновления техники и оборудования в сельскохозяйственных предприятиях разного уровня.

- В прошлом году был запущен проект субсидирования 50 процентов расходов на приобретение новой техники для крупных предпринимателей, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Мы и дальше будем помогать тем, кто хочет работать на селе.

В этом году в бюджете Пермского края на эти цели предусмотрено 226 миллионов рублей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В прошлом году в качестве субсидий из регионального бюджета на уплату процентов первоначального лизингового платежа сельхозпредприятия получили 12,3 миллиона рублей. В лизинг были приобретены 23 единицы техники и оборудования. Это три зероноуборочных и четыре кормоуборочных комбайна, семь тракторов, а также девять единиц другой техники.

В 2020 году также в рамках нового направления господдержки предприятиям Прикамья возместили до 50 процентов затрат на российскую и импортную сельскохозяйственную технику (тракторы, комбайны). На эти цели направили 94,8 млн. рублей, на которые фермеры приобрели 36 единиц сельскохозяйственной техники, из них 29 единиц российского производства.

НАША СПРАВКА

«Росагролизинг» создан в 2001 году для решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации по развитию и модернизации отечественного АПК. При этом 100 процентов акций компании принадлежит государству. Акционер компании - Министерство сельского хозяйства РФ. Сегодня «Росагролизинг» имеет более 14 тысяч клиентов, из них более 90 процентов – субъекты малого и среднего предпринимательства.