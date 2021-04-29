«Единственные в Перми». В Медицинском центре «Современная терапия» используют прорывные технологии в ультразвуковой диагностике

Фото: Медицинский центр «Современная терапия»

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является одним из самых распространенных и известных методов диагностики, к тому же эта процедура считается безопасной из-за отсутствия излучения. Этот метод диагностики позволяет увидеть состояние большинства органов без необходимости нарушения целостности кожных покровов.

В медицинском центре «Современная терапия» установлен единственный в городе ультразвуковой аппарат Philips iU22 xMatrix (производства США). Помимо всех возможностей ультразвуковой диагностики, данный аппарат позволяет реализовывать метод двойной эластографии. Эластография - это в определенной степени альтернатива биопсии, позволяющая врачу уже во время УЗИ определить характер образования: доброкачественное или злокачественное.

Фото: Медицинский центр «Современная терапия»

Можно сказать, что метод эластографии - это прорыв в ультразвуковой технологии, ведь он исключает необходимость проведения биопсии, тяжелой для психологического и физического состояния пациента, в случаях доброкачественных новообразований и значительно сокращает время получения окончательных результатов. Процедура эластографии несложная, короткая и безболезненная.

Кому показана эластография печени:

- лицам, стоящим на учете у гепатолога. Иногда тест на гепатит С дает отрицательный результат даже при наличии заражения. Поэтому многие врачи рекомендуют пройти обследование печени, чтобы точно определить наличие или отсутствие фиброза;

- лицам, страдающим сахарным диабетом, ожирением и алкоголизмом (в том числе после реабилитации). Относится и к тем, чьи анализы часто показывают превышение уровня билирубина в крови и к тем, кто проходит курс химиотерапии или принимает лекарственные препараты, которые влияют на печень.

Подготовка к фибросканированию:

- необходимо исключить прием пищи за 6 часов до исследования;

- при себе желательно иметь результаты биохимического анализа крови (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, общий билирубин).

Противопоказания к прохождению эластографии:

- пациенты с активными имплантированными устройствами (кардиостимуляторы, дефебриляторы и пр.);

- при ранах в области исследования;

- беременным женщинам;

- пациентам с асцитами

В медицинском центре «Современная терапия» исследование проводят опытные врачи ультразвуковой диагностики:

Врач УЗИ Печерская Александра Александровна. Фото: Медицинский центр «Современная терапия»

Баталова Анжелика Алексеевна - кандидат медицинских наук

Кармацких Наталья Алексеевна - врач высшей категории

Печерская Александра Александровна - врач первой категории

Медицинский центр «Современная терапия» находится по адресу: г. Пермь, ул. Окулова 18. Записаться на прием можно по телефону: +7 342 211-03-03.

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