В Прикамье придумали, как привлечь талантливых школьников в местные вузы

Старшеклассники получат возможность заниматься на вузовском оборудовании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние годы в Пермском крае существовала проблема, когда самые активные, талантливые и умные выпускники уезжали поступать в столичные вузы. После получения высшего образования «звездочки», которых выучили и воспитали педагоги в Пермском крае, чаще всего оставались работать в Москве или Санкт-Петербурге.

Достойная альтернатива найдена

Чтобы поменять ситуацию, в Министерстве образования по поручению губернатора Дмитрия Махонина, придумали и начинают реализовывать межвузовский уникальный проект «Открытый университет». И теперь у большинства талантливых выпускников появится действительно достойная альтернатива, для того, чтобы остаться учиться дома и свои таланты после окончания вуза отдавать на благо родного края.

- Запреты в этом вопросе нецелесообразно делать, но создать условия мы просто обязаны, - выступил на заседании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин. – Нам нужно привлекать внимание выпускников к нашим вузам. Проводить не только разъяснительную работу, но и вести системную работу по созданию школ при вузах. Пять пермских высших учебных заведения уже откликнулись на эту инициативу.

Подробнее о проекте «Открытый университет» рассказала на заседании министр образования Раиса Кассина.

- Несколько месяцев с вузами Пермского края мы изучали возможность реализации проекта, суть которого в том, чтобы обучающиеся 10-11 классов имели высокие знания и хотели поступать в наши пермские вузы, зная перспективы своего дальнейшего трудоустройства, - объяснила Раиса Кассина. – Это новое революционное решение.

Главный результат проекта «Открытый университет», которого требуется достичь – это профессиональное самоопределение школьников и их профильное обучение. К окончанию школы ученик точно должен понимать, в какую профессию он хочет пойти и какое образование для этого ему нужно получить.

Организация профильного обучения будет работать и на качество подготовки выпускников для поступления в пермские вузы.

- Для определения с будущей профессией очень важно вовлечение школьников в научно-исследовательскую и проектную работу, - отметила министр. - Для этого будут проводиться занятия по различным предметам, каждый вуз определяет четыре основные программы: это будут разбор материалов ЕГЭ, научно-практические конференции, профессиональные пробы и практики, экскурсии на предприятия, чтобы понять, какие они сегодня? И какие работнику требуются компетенции?

Кроме того, планируются проведение лекций и мастер-классы различных ученых, ректоров и руководителей пермских предприятий.

Организационные вопросы проекта «Открытый университет»

1 августа 2021 года планируется объявить набор на зачисление в «Открытый университет». Подача заявок и входное тестирование будут идти до 30 августа.

- Зачислены будут все желающие, а тестирование необходимо, чтобы разбить ребят на группы, и понять, по какому уровню тот или иной ребенок должен учиться дальше, - пояснила Раиса Алексеевна. – Затем в каждом пяти вузов вузе будут отобраны по 300 учеников, которые будут учиться очно-заочно, остальные будут «свободными слушателями» и тоже участвовать во всех мероприятиях.

ВУЗЫ, которые примут участие в проекте «Открытый университет»

Пермский государственный национальный исследовательский университет

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Пермский государственный аграрно-технологический университет

Национальный исследовательский университет Высшая школа Экономики

Причем, речь идет и о том, чтобы создавать профильные школы при вузах. Поступающие в них ребята точно будут нацелены на учебу в Перми и на обучение специальности. Для страшеклассников будут разработаны дистанционные курсы, которые будут доступны для всех желающих.

Информация о проекте «Открытый университет» будет размещена на сайте Министерства образования Пермского края и на сайтах всех пяти вузов, которые принимают в нем участие. А в ближайшее время у проекта появится свой портал и мобильное приложение, где вся актуальная информация будет располагаться в одном месте.